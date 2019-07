Hanoi (VNA) – Lors d’un entretien avec la presse, Nguyên Thê Chinh, directeur de l’Institut de la stratégie et des politiques sur les ressources naturelles et l’environnement, a fait part de ses observations et de ses recommandations sur le développement durable du delta du Mékong.

Nguyên Thê Chinh, directeur de l’Institut de la stratégie et des politiques sur les ressources naturelles et l’environnement. Source: CVN



- Que pensez-vous des efforts des ministères et localités dans la mise en œuvre des politiques visant à orienter le delta du Mékong vers l’alliance régionale?



Après deux ans d’application de la Résolution No120 du gouvernement sur le développement durable du delta du Mékong pour la résistance au dérèglement climatique, des changements importants ont été observés. Neuf ministères, six (parmi 13) ville et provinces de la région ont publié leurs propres plans d’action visant à réviser et à compléter les mécanismes et les politiques de coopération. Le ministère des Ressources naturelles et de l’Environnement (MRNE) a été chargé d’être l’organisme directeur pour coordonner la rédaction des programmes d’action globaux de toute la région.



En collaboration avec les ministères et organismes concernés, le MRNE doit également établir le Plan d’aménagement pour le développement durable et la résistance au changement climatique du delta du Mékong jusqu’en 2030 à vision 2050. Ce plan intégrera l’aménagement des produits et des secteurs de toutes les localités deltaïques en vue d’exploiter et de valoriser au mieux le potentiel et les avantages de la région. Une volonté de "transformer" les défis en opportunités pour atteindre les objectifs de développement socio-économique et environnemental.



Par ailleurs, le MRNE a choisi la mise en place de politiques prioritaires visant à attirer les investisseurs dans le secteur agricole et dans les zones rurales. Une volonté qui permet de renforcer l’alliance entre services et localités dans le commerce et l’écoulement des produits, mais aussi d’encourager le développement des coopératives et le réaménagement des terres agricoles pour former des zones de production compétitives.



La population a été sensibilisée aux difficultés et enjeux auxquels sont confrontées les localités deltaïques. Grâce aux moyens de communications actuels, les habitants du delta sont appelés à participer au reboisement des forêts et à la protection de la mangrove.



- Pourriez-vous citer des exemples concrets sur le changement de la structure économique et de l’alliance régionale au cours de ces deux dernières années?



Le delta du Mékong a formé des zones écologiques au service de l’élevage des crevettes saumâtres et des poissons d’eau douce. Il a trouvé des variétés de riz tolérantes à la salinité élevée et des arbres fruitiers adaptés à la sécheresse.



En parallèle, chaque localité a renforcé la commercialisation de ses produits phares pour élargir les marchés locaux et étrangers. Certaines provinces comme Bên Tre et An Giang ont réussi à convertir la production pour s’adapter aux conditions naturelles avec des modèles d’alliance spécifique dans la production de crevettes en eau saumâtre et de riz en contexte d’intrusion saline. - Que pensez-vous des efforts des ministères et localités dans la mise en œuvre des politiques visant à orienter le delta du Mékong vers l’alliance régionale?Après deux ans d’application de la Résolution No120 du gouvernement sur le développement durable du delta du Mékong pour la résistance au dérèglement climatique, des changements importants ont été observés. Neuf ministères, six (parmi 13) ville et provinces de la région ont publié leurs propres plans d’action visant à réviser et à compléter les mécanismes et les politiques de coopération. Le ministère des Ressources naturelles et de l’Environnement (MRNE) a été chargé d’être l’organisme directeur pour coordonner la rédaction des programmes d’action globaux de toute la région.En collaboration avec les ministères et organismes concernés, le MRNE doit également établir le Plan d’aménagement pour le développement durable et la résistance au changement climatique du delta du Mékong jusqu’en 2030 à vision 2050. Ce plan intégrera l’aménagement des produits et des secteurs de toutes les localités deltaïques en vue d’exploiter et de valoriser au mieux le potentiel et les avantages de la région. Une volonté de "transformer" les défis en opportunités pour atteindre les objectifs de développement socio-économique et environnemental.Par ailleurs, le MRNE a choisi la mise en place de politiques prioritaires visant à attirer les investisseurs dans le secteur agricole et dans les zones rurales. Une volonté qui permet de renforcer l’alliance entre services et localités dans le commerce et l’écoulement des produits, mais aussi d’encourager le développement des coopératives et le réaménagement des terres agricoles pour former des zones de production compétitives.La population a été sensibilisée aux difficultés et enjeux auxquels sont confrontées les localités deltaïques. Grâce aux moyens de communications actuels, les habitants du delta sont appelés à participer au reboisement des forêts et à la protection de la mangrove.- Pourriez-vous citer des exemples concrets sur le changement de la structure économique et de l’alliance régionale au cours de ces deux dernières années?Le delta du Mékong a formé des zones écologiques au service de l’élevage des crevettes saumâtres et des poissons d’eau douce. Il a trouvé des variétés de riz tolérantes à la salinité élevée et des arbres fruitiers adaptés à la sécheresse.En parallèle, chaque localité a renforcé la commercialisation de ses produits phares pour élargir les marchés locaux et étrangers. Certaines provinces comme Bên Tre et An Giang ont réussi à convertir la production pour s’adapter aux conditions naturelles avec des modèles d’alliance spécifique dans la production de crevettes en eau saumâtre et de riz en contexte d’intrusion saline.

L’autre exemple notable dans l’alliance régionale est la reconversion de la production agricole au regard des structures suivantes: l’aquaculture, l’arboriculture et la riziculture. Ces dernières s’associent au développement des établissements industriels en zones rurales dans des provinces telles que Long An, Bên Tre, Hâu Giang, Soc Trang, Bac Liêu et Cà Mau. Les localités intègrent les progrès technologiques et scientifiques dans l’industrie agroalimentaire.



Plusieurs d’entre elles parviennent à mettre en œuvre des projets prioritaires à l’échelle régionale dont celui de la construction de systèmes hydrauliques sur les fleuves Cai Lon et Cai Bé pour limiter l’élévation du niveau de la mer et contrôler la salinité. Sans oublier les travaux d’ouvrages de stockage des crues et d’approvisionnement en eau douce à Trà Su - Tri Tôn. Ce projet permet d’exploiter les crues en saison des pluies et de stocker l’eau douce en saison sèche pour approvisionner la riziculture et l’aquaculture toute l’année pour le quadrilatère de Long Xuyên (comprenant la ville de Cân Tho, deux provinces d’An Giang et Kiên Giang, ndlr).