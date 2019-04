L'ambassadeur du Vietnam à Cuba et à Haïti Nguyen Trung Thanh. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Dans le cadre de sa visite de travail à Haïti, du 20 au 24 avril, l’ambassadeur du Vietnam à Cuba et à Haïti Nguyen Trung Thanh a eu des séances de travail avec le président Jovenel Moise, le Premier ministre Jean-Michel Lapin et le ministre des Affaires étrangères Bocchit Edmond.



L’ambassadeur Nguyen Trung Thanh a discuté avec les dirigeants haïtiens des mesures destinées à consolider les bonnes relations d’amitié entre les deux pays dans les temps à venir.



Appréciant les relations bilatérales ces derniers temps, le président Jovenel Moise a estimé que les deux pays partageaient des valeurs communes sur la paix, la sécurité et la coopération pour le développement commun.



Outre la télécommunication, les deux pays recèlent de nombreux potentiels de coopération, en particulier dans l’agriculture et la garantie de la sécurité alimentaire, a-t-il dit.



Le dirigeant haïtien a tenu en haute estime les projets financés par le Vietnam dans son pays, dont le NATCOM, joint-venture de télécommunications entre le groupe vietnamien Viettel et la compagnie nationale des télécommunications d'Haïti (Téléco S.A) qui est un symbole de la coopération économique efficace entre les deux pays.

De son côté, l’ambassadeur Nguyen Trung Thanh a affirmé que le Vietnam était prêt à partager ses expériences avec Haïti, surtout dans le développement agricole. Hanoï est disposer à servir de passerelle reliant Haïti avec d’autres pays dans l’Asie du Sud-Est pour réaliser les projets d’investissement et de commerce.



Il a réaffirmé que le Vietnam met en œuvre de manière conséquente sa politique extérieure axée sur la paix et l’indépendance, et que le pays s’intéressait au renforcement des relations d’amitié et de coopération avec les pays caribéens, dont Haïti.



Les deux parties ont convenu que le Vietnam et Haïti avaient de nombreux potentiels, en souhaitant élargir les liens bilatéraux dans l’avenir et renforcer leur coopération efficace au sein des forums internationaux et des organisations multilatérales dont les deux pays étaient membres, à savoir l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF) et l’ONU.



L’ambassadeur Nguyen Trung Thanh a demandé à Haïti de soutenir la candidature du Vietnam au poste de membre non permanent du Conseil de Sécurité de l’ONU pour le mandat 2020 – 2021.



Le Vietnam s'engage à faire des efforts pour promouvoir le dialogue et la coopération pour la paix, la sécurité ; renforcer la confiance, la prévention des conflits, le règlement des conflits internationaux par voie pacifique et la protection des civils pour construire une paix durable, a affirmé Nguyen Trung Thanh. En parallèlement, Hanoï renforcera la coopération avec le Conseil de sécurité de l’ONU et des organisations régionales, contribuant à assurer la paix et la sécurité dans la région et dans le monde, a-t-il ajouté. –VNA