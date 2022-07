Le secrétaire du Comité du Parti de Ho Chi Minh-Ville, Nguyen Van Nen (droite), offre un cadeau à l'ambassadeur indonésien au Vietnam, Denny Abdi. Photo: tuoitre.vn



Ho Chi Minh-Vile (VNA) – Nguyen Van Nen, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité du Parti de Ho Chi Minh-Ville, a reçu vendredi le 28 juillet le nouvel ambassadeur d'Indonésie au Vietnam et le nouveau consul général d'Italie dans la ville.

Lors de la réception, Nguyen Van Nen a exprimé le souhait que l'ambassadeur indonésien Denny Abdi continuerait de dynamiser les relations de coopération multiforme entre le Vietnam, Ho Chi Minh-Ville en particulier, et l'Indonésie dans les domaines de l'éducation, de la culture, de l'industrie et des technologies…

L'ambassadeur Denny Abdi a déclaré que l'Indonésie attachait toujours de l'importance à son partenariat stratégique avec le Vietnam.

Il s'est engagé à faire de son mieux pour promouvoir la coopération d’amitié entre les deux pays, entre Ho Chi Minh-Ville et les localités indonésiennes, et à faire la promotion des potentiels et des atouts de la mégapole du Sud auprès des entreprises et organisations indonésiennes.

En recevant le consul général d’Italie, Enrico Padula, le même jour, Nguyen Van Nen a exprimé l’espoir que le diplomate italien continuerait à promouvoir la coopération bilatérale dans l'éducation et le commerce, contribuant à approfondir le partenariat stratégique Vietnam-Italie.

De son côté, Enrico Padula s'est engagé à servir de point d’appui fiable de la communauté des citoyens italiens auprès des autorités de Ho Chi Minh-Ville et d’autres localités vietnamiennes.

Il renforcera sa coopération avec la mégapole du Sud en vue de stimuler les domaines potentiels de coopération tels que infrastructures, transports verts, culture, etc.

En 2023, le consulat d'Italie à Ho Chi Minh-Ville et l'ambassade d'Italie au Vietnam organiseront une série d'événements pour célébrer le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays. - VNA