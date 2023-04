Hanoi (VNA) – Le café est une boisson célèbre recherchée par de nombreux touristes étrangers lors de leur visite au Vietnam. Ils ont exprimé leur intérêt pour le goût délicieux et la culture de cette boisson vietnamienne.

Capture d'écran de la vidéo



Récemment, une vidéo sur un touriste étranger dégustant deux verres de café au lait glacé vietnamien en 10 minutes a attiré l’attention de la communauté en ligne. Ce clip a reçu près de 720.000 vues avec 31.000 likes et plus de 700 commentaires exprimant leur intérêt et leur fierté pour le café vietnamien.

Vu Ngoc Son (33 ans, de Tuyen Quang), guide touristique, le propriétaire du clip, a déclaré: "Je dirige des visites à l’étranger pour visiter Hanoï et certaines provinces du Nord. A Hanoï, j’emmène souvent mes clients déguster des plats tels que bun cha, pho, banh mi, cha ca, banh cuon… pour leur présenter la culture alimentaire populaire. Ce jour-là, j’ai emmené des Mexicains boire du café glacé au lait".

Dans la vidéo, Carlos Tigerina (né en 1962, originaire du Mexique) vivant et travaillant actuellement aux États-Unis, a partagé qu’il a trouvé ce café au lait glacé plus savoureux que ceux des États-Unis, du Mexique et de la Colombie.



En 10 minutes, Carlos Tigerina a dégusté deux tasses. "Ce café était tellement bon. Mais je l’ai bu un peu vite. J’aurais dû le boire lentement parce que de cette façon j’aurais pu mieux ressentir son goût".



Au cours des circuits, Vu Ngoc Son a entendu de nombreuses histoires d’étrangers sur la culture de la consommation de café dans leur pays. "Dans certains pays, les gens boivent souvent du café au bureau ou au petit-déjeuner. Cette boisson les aide à rester éveillés et plus dynamiques. Ils la boivent donc souvent rapidement en quelques minutes seulement, puis retournent au travail. Au Vietnam, c’est différent, nous avons une culture du café qui consiste à déguster cette boisson lentement tout en discutant avec des amis. De plus, le goût du café vietnamien est également plus fort", a-t-il déclaré.

Jordy Trachtenberg, qui vit à Hô Chi Minh-Ville depuis près de 4 ans, pense quant à lui que le café vietnamien est le meilleur au monde. Cet Américain a eu de nombreuses expériences avec la nourriture et les boissons de pays du monde entier. Avant de venir au Vietnam, il avait l’habitude de voyager aux États-Unis, en Europe, en Chine et au Japon. En Asie du Sud-Est, il a été à Bangtao (Thaïlande) et à Phnom Penh (Cambodge) pendant 2 ans. "J’ai lu et regardé sur TikTok et YouTube beaucoup d’articles et de vidéos sur la cuisine vietnamienne. Avant d’essayer un certain plat au Vietnam, je l’étudie soigneusement. J’aime beaucoup la cuisine de ce pays".



Avec le café vietnamien, Jordy Trachtenberg a exprimé son amour. "Nulle part ailleurs le café est aussi bon". Jordy a déclaré: "Quand je suis arrivé au Vietnam, je me suis commandé une tasse de café au lait glacé".



"A mon avis, le café vietnamien est très fort, il faut le déguster lentement pour pouvoir le ressentir pleinement. Je trouve la culture vietnamienne du café intéressante".



Jordy Trachtenberg consomme souvent un café le matin et l’après-midi. "Au petit matin, de nombreuses personnes âgées se rassemblent dans ce café. Je viens prendre un café et discuter avec mon ami. Cela me donne l’impression de faire partie du quartier. J’aime beaucoup le café à l’œuf, il est à la fois beau et délicieux", a-t-il déclaré.



Dans l’après-midi, "j’aime m’asseoir sur un tabouret sur le trottoir, prendre un café lentement et regarder le flux de personnes qui passent", a expliqué l’Américain.



Le café vietnamien a reçu une pluie d’éloges dans des articles et des sites web étrangers. Selon Taste Atlas, surnommé la "carte mondiale de l’alimentation", avec 4,6/5 points, le café au lait glacé vietnamien est à égalité avec l’italien Ristretto en tête de la liste des 10 meilleurs cafés au monde. – CPV/VNA