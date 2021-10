Hanoi (VNA) – La ville de Dà Nang et le ministère des Finances s’installent en tête du classement dans le Rapport sur l’indice de transformation numérique (DTI) 2020 respectivement aux niveaux provincial et ministériel, a-t-on appris d’un séminaire organisé mardi 19 octobre à Hanoi.

La plus grande ville du Centre se démarque sur la scène provinciale en termes de gouvernement numérique, d’économie numérique et de société numérique, avec un DTI de 0,4874, suivie par Thua Thiên-Huê, Bac Ninh, Quang Ninh, Hô Chi Minh-Ville, Tiên Giang, Cân Tho, Ninh Binh, Kiên Giang et Bac Giang.Le ministère des Finances se classe au premier rang ministériel avec un DTI de 0,4944, talonné par la Banque d’Etat du Vietnam (0,4932), le ministère du Plan et de l’Investissement (0,4701), la Sécurité sociale du Vietnam (0,4643) et le ministère de la Santé (0,4582).Le rapport est compilé à partir de quatre sources de données notamment : données des rapports sur la transformation numérique des ministères, agences de niveau ministériel, agences dépendant du gouvernement, des provinces et des villes sous l’autorité centrale en 2020.Il prend également en compte les données d’évaluation d’experts sur la transformation numérique et les technologies de l’information, et les données d’évaluation sur le cyberespace supervisé par le ministère de l’Information et de la Communication.

Le Rapport sur le DTI 2020 a été publié le 19 octobre à Hanoi. Photo: hanoimoi.com.vn

Jusqu’à présent, 12/63 provinces et villes ont promulgué une résolution sur la transformation numérique ; 50/92 ministères, agences de niveau ministériel, agences dépendant du gouvernement, des provinces et des villes sous l’autorité centrale, un programme ou un plan de transformation numérique pour la période 2021-2025.2020 est la première année où le ministère de l’Information et de la Communication évalue le DTI des ministères, des agences de niveau ministériel, des agences des provinces et des villes sous l’autorité centrale et où il a enquêté, recueilli et vérifié des données au service de l’évaluation de la DTI sous un format en ligne à l’adresse : https://dti .gov.vn.Le Rapport sur le DTI 2020 vise à fournir un panorama de la transformation numérique au Vietnam et en même temps à surveiller, à évaluer et à classer les performances annuelles des ministères, provinces et villes de manière substantielle, objective et équitable afin d’identifier des solutions pertinentes. – VNA