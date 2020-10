Le ministre indonésien de coordination des Affaires politiques, juridiques et sécuritaires Mahfud MD. Photo: antaranews.com



Jakarta (VNA) - Le ministre indonésien de coordination des Affaires politiques, juridiques et sécuritaires Mahfud MD et le ministre australien de l’Intérieur Peter Dutton ont insisté sur la coopération bilatérale dans les affaires juridiques et de sécurité lors d’une réunion en ligne tenue mardi.



Les deux ministres ont également discuté des questions relatives à la sécurité régionale, au rapatriement des combattants terroristes étrangers, à la coopération en matière de sécurité maritime et à la lutte contre le terrorisme, lors de cette 7e réunion du Conseil ministériel Indonésie-Australie sur le droit et la sécurité.



« On ne peut faire face à la menace du terrorisme et à d’autres que grâce à une coopération solide et durable, à travers divers programmes et plans d’action des forces de l’ordre, des actions préventives, la déradicalisation, la lutte contre le terrorisme, la suppression des canaux de financement et l’utilisation de la cyber-technologie par les réseaux terroristes, de trafic de drogues, de traite des êtres humains, et aussi la réponse à la pandémie de COVID-19 », a déclaré Mahfud MD.



Le ministre australien Peter Dutton a affirmé que les relations entre l'Indonésie et l'Australie étaient très importantes, les deux pays étant des partenaires dans le secteur maritime et la sécurité.

Les deux ministres ont également exprimé leur appréciation sur la coopération entre les deux pays jusqu'à présent.

Le ministre indonésien Mahfud s’est déclaré convaincu que les relations bilatérales se renforceraient sur la base des principes d'égalité, de respect, de confiance et d'avantages mutuels.



Au cours de la réunion, les deux ministres ont signé un protocole d'accord sur la coopération entre les deux pays en matière de renforcement des capacités et d'amélioration de la protection et de l'assistance aux témoins et aux victimes. -VNA