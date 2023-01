Hà Giang (VNA) – Perché à 1.000 m d’altitude, le vieux quartier du plateau karstique de Dông Van, dans la province montagneuse de Hà Giang (Nord), apparaît au milieu de la brume, lui donnant un côté mystérieux. Sa population est unique à bien des égards.



Le vieux quartier de Dông Van est considéré comme un vestige architectural, historique et culturel. Beaucoup de ses visiteurs sont impressionnés par l’environnement et l’activité sociale, économique et culturelle de sa population, dont les caractéristiques ont été bien préservées au fil des générations.

Un coin du vieux quartier de Dông Van, province de Hà Giang. Photo: VNA

Ces vieilles maisons sont très similaires sur le plan architectural, mais témoignent de subtiles caractéristiques propres selon la minorité ethnique. Elles ont un ou deux étages, avec un toit de tuiles Ying-Yang et des murs en terre séchée d'une épaisseur de 30-60 cm, donnant des conditions de vie stables à leurs habitants quelle que soit la saison...

Dông Van a une longue histoire où les ethnies H’mông, Hoa, Ráy, Tày, Nùng... vivent ensemble depuis longtemps. Ces groupes ethniques partagent en partie une même culture traditionnelle, et c’est peut-être la raison du nom de la ville : "Dông Van" signifie en effet "partage de culture".

Le plateau karstique de Dông Van dans la province de Hà Giang.Photo: VNA

Le vieux quartier de Dông Van comprend une quarantaine de vieilles maisons, construites entre 1810 et 1820, la plupart des autres ayant été construites à partir de la fin du XIXe siècle, après que les colonialistes français ont pris le contrôle de la région et mis en place une administration locale.

Les bâtisses possèdent des structures aériennes en bois, du bois de fer qui résiste au temps comme aux intempéries. Le temps qui passe ne fait que buriner ces maisons, lesquelles se fondent de plus en plus dans ce paysage mythique qu’est le plateau rocheux de Dông Van. Une tradition ancestrale s’est maintenue chez les habitants de ce vieux quartier de Dông Van, celle d’accrocher des lanternes aux pignons de leurs maisons.

Le marché de l'amour Khâu Vai offre un grand nombre de rencontres avec des jeux traditionnels et des programmes culturels, artistiques et gastronomiques intéressants Photo : ST/CVN

Le marché de Dông Van est un lieu que l'on ne peut dédaigner en arrivant sur le plateau de Dông Van. Il a été construit en pierre de taille de 1925 à 1928, lui permettant aussi de traverser les décennies. Les bruits de pas et les rires des jeunes hommes et jeunes filles sur le chemin du marché, les sons d'une flûte khèn, et des chants entendus de-ci de-là donnent une atmosphère de fête à tout le quartier. Le moment idéal pour visiter ce lieu.



Le vieux quartier de Dông Van à l’architecture unique et l’activité quotidienne des habitants des environs forment un tableau impressionniste. – VNA