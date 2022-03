Village des fleurs de Sa Dec, province de Dong Thap. Photo: VNA

Dong Thap (VNA) - La province de Dong Thap dans le delta du Mékong se concentre actuellement sur le développment de l'écotourisme, du tourisme agricole et rural, du tourisme communautaire et du tourisme vert respectueux de l'environnement.

Avec ses atouts, la province a identifié le tourisme agricole comme un domaine qui apporte de nombreux avantages de développement à la population. Ce modèle aide non seulement les gens à protéger l'environnement, mais aussi à promouvoir les caractéristiques culturelles uniques de leur localité.

Photo : VNA

Le développement du tourisme agricole contribue également à prolonger la chaîne de valeur, à augmenter la valeur des produits agricoles, à créer des emplois et à garantir une source de revenus stable aux agriculteurs.

Ayant son propre produit touristique, Dong Thap s'est concentrée sur la modernisation de ses infrastructures touristiques.

La province renforce également sur le développement de l'élevage, de l'aquaculture et des plantes de la région de "Dông Thap Muoi", surnommée "Plaine des Joncs" dans le parc national de Tram Chim, et dans d’autres zones locales de l’éco-tourisme.



La province se concentre sur l'élevage d'animaux et la culture de plantes à haute valeur économique au service de la conservation de la biodiversité agricole et du développement économique local ; l’application de technologies avancées, en particulier des biotechnologies, pour conserver et développer la biodiversité agricole.

Photo : VNA

Le président du comité populaire provincial encourage les gens à démarrer une entreprise touristique associé à la transformation numérique, à se concentrer sur la valorisation du tourisme fluvial et du tourisme vert, à prêter attention à la diversité des expériences des visiteurs et aux segments de clientèle différenciés, et à exploiter l'écotourisme associé à la conservation de la nature.-VNA