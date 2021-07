Le parc industriel de Sa Dec dans la province de Dong Thap. Photo: investvietnam.gov.vn

Dong Thap (VNA) – La province méridionale de Dong Thap recense trois zones industrielles (ZI) et 16 complexes industriels qui ont attiré 123 projets d'investissement cumulant plus de 24.000 milliards de dongs.

Trois ZI de Sa Dec, de Tran Quoc Toan et de Song Hau ont été occupés à plus de 98%, a déclaré Nguyen Van Na, directeur adjoint du service provincial de l'Industrie et du Commerce.

À ce jour, la province arbitre 20 entreprises de transformation de produits aquatiques en opération dans les ZI avec une capacité totale conçue de plus de 467.200 tonnes par an, offrant les emplois à environ 21.000 travailleurs. Cela contribue à porter la valeur du secteur industriel local à plus de 11.000 milliards de dongs en 2020, a ajouté Nguyen Van Na.

D’ici 2030, Dong Thap se concentre à l’amélioration des infrastructures des ZI et la construction de nouvelles complexes industrielles pour attirer plus d’investissements dans ce secteur. -VNA