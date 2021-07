La police de Dong Nai soutient la consommation de plus de 2,5 tonnes de litchi de Bac Giang. Photo : VNA

Dong Nai (VNA) – Pour l’heure, le Département de gestion de marché de la province de Dong Nai (Sud) se coordonne avec d'autres unités loales pour soutenir la consommation de 110 tonnes de litchi « thieu » de la province de Bac Giang.

La mesure vise à créer des conditions favorables à la circulation et à la consommation des produits agricoles d'autres localités à forte production, dont le litchi de Bac Giang, dans le contexte de l'évolution complexe de la pandémie de COVID-19.

Le Département de gestion de marché de Dong Nai a activement coordonné avec les services de l'Agriculture et du Développement rural; de l'Industrie et du Commerce, des Transports et la Poste de Dong Nai pour rechercher des solutions à cet égard selon les directives du gouvernement, du ministère de l'Industrie et du Commerce et du Comité populaire provincial de Dong Nai.

En conséquence, les services et les secteurs concernés se coordonnent rapidement pour soutenir à temps la province de Bac Giang dans la circulation et la consommation des produits agricoles dont le litchi « thieu ».

Le comité de gestion des supermarchés, des marchés et des magasins de la province de Dong Nai œuvrent ensemble pour soutenir l'achat de produits agricoles saisonniers afin de venir en aide des agriculteurs dans les régions affectées par la pandémie.

Les services et organes concernés de Dong Nai renforcent l’assistance des activités de vente de produits agricoles sur les plateformes électronique ; encouragent les centres commerciaux, les supermarchés, les marchés, les magasins à augmenter les points de vente pour accélérer la consommation de produits agricoles. -VNA