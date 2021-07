Des entreprises de Dong Nai participent à des chaînes de valeur des industries manufacturières. Photo : baodongnai.com.vn

Dong Nai (VNA) - Selon l'Office des statistiques de Dong Nai, au cours du premier semestre 2021, l'indice de production industrielle (IPI) de cette province méridionale a connu une hausse de 7,54 % en variation annuelle, malgré les impacts de l'épidémie de COVID-19.

En juin seulement, l'IPI de la province a augmenté de 11,63% par rapport au mois précédent.

Sur les six premiers mois, de nombreux secteurs de production industrielle ont progressé, notamment textile (+6,85%), habillements (+7,01%), cuir et produits dérivés (+12,77%), produits en caoutchouc et en plastique (+6,62%), meuble (+13,9%),...

Photo d'illustration: VNA

La production de 21 des 25 groupes de produits industriels ont connu une augmentation, notamment café, tissus, vêtements, chaussures, peinture, machines à laver, meubles...

D'ici fin 2021, parallèlement à la prévention et la lutte contre le COVID-19, la province de Dong Nai continue à chercher à soutenir les entreprises de manière pratique et efficace, à accélérer la planification de la construction de nouveaux parcs industriels pour faciliter l'attraction des investissements ; à promouvoir de manière proactive le commerce ; et à améliorer le climat des affaires.

Dong Nai continue de tirer pleinement parti des avantages apportés par les accords de libre-échange de nouvelle génération, afin de réaliser avec succès le double objectif de prévention et de lutte efficace contre l'épidémie et de développement socio-économique. -VNA