La maquette de l'aéroport international de Long Thanh. Photo : VNA

Dong Nai (VNA) - La province de Dong Nai (Sud) a approuvé l'investissement dans trois projets de transport comprenant les routes DT 769, DT 770B et DT 773 avec un investissement total d'environ 19.600 milliards de dongs, selon le Service provincial des Transports.

Il s'agit de projets reliant de nombreuses autoroutes nationales, autoroutes, districts et ville de Dong Nai à l'aéroport international de Long Thanh.

Le Service provincial des Transports coordonne avec les unités concernées pour démarrer la mise en œuvre de ces trois projets au début de 2023.

Ces routes comprendront de 4 à 8 voies réservées aux voitures. Une fois achevées, elles relieront les routes nationales 1A, 20 et 51, la route périphérique 4, la route à grande vitesse Ho Chi Minh-Ville - l'autoroute Long Thanh - Dau Giay et les districts de Dinh Quan, de Thong Nhat, de Cam My et la ville de Long Khanh (province de Dong Nai) avec l'aéroport international de Long Thanh. De même, elles permettront de réduire la surcharge sur les autoroutes nationales passant la province de Dong Nai.

En outre, la province de Dong Nai construit également des parcs industriels d'une superficie des milliers d'hectares dans les districts de Cam My et Long Thanh. Lorsque l'aéroport de Long Thanh et les parcs industriels entreront en service, la demande de transport des marchandises à Dong Nai augmentera fortement.

Selon les prévisions, l'aéroport international de Long Thanh devrait entrer en service en 2025.

La première étape de la première phase du projet de construction de l'aéroport international de Long Thanh a été démarrée le 5 janvier 2021.

D’un fonds d’investissement de la phase 1 de 109.112 milliards de dollars l’ouvrage est conçu pour accueillir en 2035 quelque 100 millions de passagers et assurer quelque 5 millions de tonnes de fret chaque année. Il sera un moteur de développement économique du Sud et du pays tout entier.

Situé à 40 km de la mégapole économique de Ho Chi Minh-Ville, à 30 km de la ville industrielle de Bien Hoa, et à 70 km de la station balnéaire de Vung Tau, l’aéroport international de Long Thanh assurera les vols vers l’Europe, l’Amérique du Nord et l’Océanie, en passant par le Moyen-Orient, l’Asie du Nord-Est ou l’Asie du Sud. -VNA