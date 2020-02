Photo : d'illustration

Selon le Département provincial des statistiques, les autorités locales ont accordé des licences d'investissement à 15 nouveaux projets avec un capital social total de 54 millions de dollars et ont permis à 13 autres d'ajouter 107 millions de dollars au cours de cette période, en hausse respective de 6,67% et 196,12% en glissement annuel.Le Comité de gestion des zones industrielles de Dong Nai a déclaré que presque tous les projets d'IDE dans la province sont principalement des projets industriels de pointe et respectueux de l'environnement.En outre, les autorités locales ont également accordé des licences d'investissement et approuvé des plans d'investissement pour 16 projets nationaux avec un capital total de près de 4.390 milliards de dongs (189,4 millions de dollars), soit 165% de plus que celui de la même période l'an dernier.Dong Nai abrite désormais 1.460 projets d'IDE totalisant plus de 30 milliards de dollars. Les entreprises opérant dans la localité recrutent environ un million de travailleurs.- VNA