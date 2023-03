L'équipe de football des moins de 23 ans du Vietnam ( U23 ). Photo: VNA

Doha (VNA) - L'équipe de football des moins de 23 ans du Vietnam (U23) rencontrera le 29 mars prochain celle du Kirghizistan lors de son 3e match dans le cadre du tournoi international U23 Doha Cup 2023 au Qatar - un tournoi amical servant d'échauffement avant les 32e SEA Games prévus au Cambodge.



Rencontrer de puissants adversaires à cette compétition apporte de nombreux avantages à la préparation de l’équipe vietnamienne pour les SEA Games prévus en mai et d'autres tournois à l'avenir.



« En termes de résultats, l’équipe U23 du Vietnam a perdu. Et avec ce qui s'est passé lors du match contre celle des Émirats arabes unis, je peux me déclarer satisfait", a déclaré le sélectionneur Philippe Troussier, ajoutant que les joueurs s’amélioraient progressivement.



Lors de ses deux premiers matches de ce tournoi, le Vietnam a été battu respectivement 3-0 et 4-0 par l'Irak et les Émirats arabes unis (EAU). -VNA