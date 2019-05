Doan Thi Huong après le procès en Malaisie. Photo : VNA

Kuala Lumpur (VNA) – Doan Thi Huong a quitté le 3 mai, à environ 7h10, le centre pénitentiaire pour femmes de l’Etat malaisien de Selangor.



Elle a été emmenée en voiture au Département malaisien de l’immigration à Putrajaya.



La justice malaisienne a condamné lundi 1er avril la Vietnamienne Doàn Thi Huong à 3 ans et quatre mois de prison pour "blessure volontaire avec des moyens dangereux" au lieu de "meurtre".



Dans l’affaire de meurtre du ressortissant nord-coréen Kim Chol survenu en 2017 à Kuala Lumpur, elle a dit croire participer à une émission de télé-réalité et a clamé son innocence.



Le juge Azmi Ariffin de la Haute Cour de Shah Alam, dans la banlieue de Kuala Lumpur, l’a félicitée après la lecture du verdict au procès auquel ont participé l’ambassadeur du Vietnam en Malaisie, Le Quy Quynh, et le père de l’accusée, Doàn Van Thanh.-VNA