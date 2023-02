Hanoï (VNA) - Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme a couronné les meilleurs sportifs vietnamiens de l’année 2022. Ils ont tous fait parler d’eux bien au-delà des frontières.



La coureuse de demi-fond Nguyên Thi Oanh



Après une belle et brillante année 2022, Nguyên Thi Oanh figure en tête de la liste des dix meilleurs sportifs vietnamiens, après avoir remporté 1.638 points dans la sélection des meilleurs sportifs et entraîneurs.



Elle a fait sensation lors des 31es Jeux d’Asie du Sud-Est (SEA Games 31) disputés du 12 au 23 mai au Vietnam, en décrochant trois médailles d’or au 3.000 m steeple, 1.500 m et 5.000 m. Elle y a battu son propre record régional (10 min 00 sec 02) du 3.000 m steeple établi aux SEA Games 30 organisés fin 2019 aux Philippines, grâce à un chrono de 9 min 52 sec 44.



Lors des 9es Jeux sportifs nationaux du 9 au 21 décembre à Quang Ninh et dans dix autres villes et provinces du Nord, cette coureuse d’origine de Bac Giang (Nord) a raflé quatre médailles d’or pour l’équipe de sa province natale. Elle a survolé l’épreuve du 10.000 m en franchissant la ligne d’arrivée en 33 minutes 13 secondes 23, battant le record national de 34 minutes 2 secondes 59 de la coureuse Pham Thi Hông Lê (établi lors du championnat national 2021). C’est la meilleure performance d’une athlète d’Asie du Sud-Est depuis plus d’une décennie, de bon augure pour les prochaines compétitions. “La fille en or” de l’athlétisme national s’est vu remettre l’Ordre du Travail de 2e classe, une distinction honorifique décernée par le Parti et l’État.



Le nageur Nguyên Huy Hoàng



La deuxième place du Top 10 revient au nageur Nguyên Huy Hoàng (1.288 points), qui a été sacré “Meilleur sportif des SEA Games 31”. Il y a fait forte impression en décrochant, à lui seul, cinq médailles d’or. Avec un chrono de 3 min 48 sec 06, il a battu son ancien record d’Asie du Sud-Est (3 min 49 sec 08) du 400 m nage libre établi aux SEA Games 30, organisés aux Philippines en 2019.



Lors des 9es Jeux sportifs nationaux, Hoàng a été l’un des artisans du succès de l’équipe de Quang Binh (Centre) remportant trois récompenses d’or (400 m, 800 m et 1.500 m nage libre) et une d’argent (200 m papillon). Il a également fait tomber son précédent record national en 400 m nage libre (3 min 50 sec 72), - établi lors de l’édition 2018 -, en s’imposant en 3 min 50 sec 54. Comme la coureuse de demi-fond Nguyên Thi Oanh, les efforts et les performances de Nguyên Huy Hoàng ont été récompensés par l’Ordre du Travail de 2e classe.



La footballeuse Huynh Nhu



C’est la capitaine de la sélection nationale de football Huynh Nhu qui figure en troisième du Top 10, avec 624 points. Détentrice du “Ballon d’or du Vietnam”, elle a marqué plusieurs buts décisifs pour aider son équipe à se qualifier pour la Coupe du monde 2023, qui aura lieu en juillet et août en Australie et en Nouvelle-Zélande. En 2022, ses coéquipières et elle ont défendu avec succès leur médaille d’or aux SEA Games 31.



Cette attaquante de talent est honorée d’être parmi les joueuses présentes sur l’affiche de la phase finale de la Coupe du monde féminine 2023. Elle est devenue la première Vietnamienne à évoluer en Europe après avoir signé un contrat avec le club portugais Länk FC en août 2022.



La cycliste Nguyên Thi Thât



Originaire de la province méridionale d’An Giang, la cycliste Nguyên Thi Thât se classe 4e avec 546 points. Fin mars 2022, elle remporte l’or aux Championnats d’Asie 2022 disputés à Douchanbé, au Tadjikistan, avec un sprint impressionnant après un parcours de 111 km. Après d’énormes efforts, elle a franchi la ligne d’arrivée après 3h11’37’’, battant de nombreuses cyclistes performantes du continent.



Les SEA Games 31 ont été prolifiques pour la sélection nationale de cyclisme, qui est revenue avec quatre médailles d’or et deux de bronze dans ses bagages, se positionnant en tête du classement final par équipe, devant l’Indonésie et la Thaïlande. Le mérite revient à la cycliste Nguyên Thi Thât, qui a remporté la moitié des récompenses, soit deux médailles d’or et une d’argent.



L’haltérophile Lai Gia Thành



Les SEA Games 31 ont été l’occasion pour les fans d’haltérophilie de vivre des émotions grâce à Lai Gia Thành, qui a réussi une belle performance en ramenant l’or dans la catégorie des moins de 55 kg chez les hommes. En soulevant 268 kg au total (148 kg en épaulé-jeté et 120 kg à l’arraché), il a préservé son titre de champion. Mieux encore, il a amélioré les records de l’épaulé-jeté et du total de ces jeux. Gia Thành a également été sacré aux Championnats d’Asie 2022 tenus



en octobre à Bahreïn, toujours dans la catégorie des -55 kg. Ses efforts et performances sont récompensés avec la 5e place dans le Top 10 (540 points).



Le tennisman Ly Hoàng Nam



Le N°1 d’Asie du Sud-Est, qui se classe 6e avec 510 points, a connu une année 2022 incroyable avec des victoires consécutives au niveau national et international, mais aussi en terminant deux fois deuxième de l’ITF Men’s World Tennis Tour M15 en France en mars, et en Thaïlande en avril. Un mois plus tard, il a défendu avec succès son titre en simple aux SEA Games 31. Il a remporté trois titres lors des événements M15 dans sa ville natale de Tây Ninh (Sud) en juin.



Ses performances remarquables ont boosté son classement mondial. Dans le classement ATP du 28 novembre, Ly Hoàng Nam a grimpé à la 231e place, le plus haut rang d’un tennisman vietnamien dans l’histoire. Il a battu son propre record (385e place) qu’il avait établi en novembre 2018.



Le nageur Trân Hung Nguyên



À l’âge de 20 ans, Trân Hung Nguyên est l’un des figures prometteuses du pays en vue des prochains grands rendez-vous sportifs. Pendant les SEA Games 31, ce nageur de l’armée a fait vibrer les supporters vietnamiens en décrochant avec brio quatre médailles d’or et en pulvérisant au passage deux records (400 m x 4 nages et 200 x 4 nage libre en relais). Hung Nguyên a reçu l’Ordre du Travail de 2e classe de l’État et apparaît au 7e rang dans la liste des dix sportifs vietnamiens exemplaires en 2022 avec 466 points.



Le footballeur Dô Hùng Dung



Le capitaine de l’équipe nationale des moins de 23 ans (U23) complète le Top 10 avec 432 points. Il est devenu le héros de l’équipe U23 du Vietnam pour avoir marqué le seul but du match contre le Myanmar le 13 mai, permettant d’obtenir un avantage les qualifiant pour les demi-finales du football masculin lors des SEA Games 31. Il est également auteur de plusieurs passes décisives qui ont mené l’équipe nationale U23 à la plus haute marche du podium de ces jeux.



La boxeuse Nguyên Thi Tâm



Nguyên Thi Tâm est aujourd’hui la star de la boxe vietnamienne. Elle a connu une brillante année 2022 avec notamment trois titres aux SEA Games 31, aux 9es Jeux sportifs nationaux et aux Championnats d’Asie. Elle est entrée donc dans l’histoire du sport vietnamien en devenant la première boxeuse du pays à monter à deux reprises sur la plus haute marche du podium des Championnats d’Asie. Elle se classe à la 9e place avec 428 points.



La doyenne du wushu Duong Thuy Vi



Duong Thuy Vi, 30 ans, a fait parler d'elle aux Jeux mondiaux de 2022 organisés en juillet à Birmingham, dans l'État américain de l'Alabama. Elle a obtenu respectivement 9,513 et 9,527 points dans les épreuves de jianshu et qiangshu. Ses 19,040 points combinés lui ont rapporté l'or, loin devant la Canadienne Cai Winnie (18,340 points) et la Sud-Coréenne Seo Hee-ju (18,320 points). Il s'agit de son premier titre aux Jeux mondiaux, et également de son troisième titre international en deux mois après avoir décroché deux médailles d'or aux SEA Games 31. Thuy Vi fait partie des dix sportifs vietnamiens exemplaires en 2022 avec 380 points.