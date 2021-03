Des rares tortues en danger confisquée. Photo: Internet

Hanoï (VNA) - Selon le Centre d'Éducation pour la nature – Vietnam (EVN), le tribunal populaire de la ville de Buon Ma Thuot, province de Dak Lak (Hauts Plataux du Centre), vient de condamner Hoang Minh Trien (né en 1961, résidant dans le quartier de Tan Hoa, ville de Buon Ma Thuot, province de Dak Lak) à 10 ans de prison pour élevage et détention illégaux de 127 tortues rares, précieuses et en danger de disparition.



Auparavant, en mai 2020, la police de la ville a inspecté sa maison et découvert 127 tortues d'espèces rares en captivité illégale, dont 15 tortues boîte orientale et 32 Cuora bourreti.



Ces deux espèces de tortues figurent dans la liste des espèces précieuses et rares menacées d'extinction, prioritaires en termes de protection en vertu du décret 160/2013/ND-CP relatif aux espèces protégées au plus haut niveau de protection conformément à la législation vietnamienne.



Actuellement, toutes les tortues confisquées ont été transférées au Centre de conservation des tortues du Parc national de Cuc Phuong, dans la province de Ninh Binh (Nord). -VNA