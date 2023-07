Hanoi (VNA) – L’année 2023 marque un jalon important dans les relations Vietnam-États-Unis: les deux pays célèbrent le 28e anniversaire des relations diplomatiques (12 juillet 1995-2023) et le 10e anniversaire du partenariat intégral (25 juillet 2013-2023). Jetant un regard rétrospectif sur le chemin parcouru, force est de constater que les relations entre les deux pays se sont développées de manière intégrale, substantielle et de plus en plus approfondie, apportant des contributions positives à la sécurité, à la paix, à la coopération et au développement dans la région et le monde.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (droite) reçoit le secrétaire d'État américain Antony Blinken, à Hanoi, le 15 avril 2023. Photo: VNA

Laisser de côté le passé, se tourner vers l’avenir



Les relations entre le Vietnam et les États-Unis sont celles à la fois singulières et spéciales par rapport aux relations entre les autres pays, car les deux pays ont dû traverser une guerre extrêmement brutale avec de nombreuses conséquences graves. Mais les deux pays ont consenti des efforts inlassables, résolus à laisser de côté le passé douloureux pour normaliser leurs relations.



Le chemin de la normalisation est certes semé d’embûches. La guerre a pris fin mais a laissé les hostilités pendant de nombreuses années, empêchant les deux parties de se comprendre pleinement. Elle a laissé de lourdes traces sur la société américaine, provoqué des douleurs tenaces dans des millions de familles vietnamiennes dont les enfants sont tombés ou ceux des troisième, quatrième générations souffrent encore des séquelles de l’agent orange dont fusent contaminés leurs parents ou grands-parents.

La 161e cérémonie de rapatriement des restes des soldats américains portés disparus pendant la guerre du Vietnam (MIA), à l'aéroport international de Da Nang, le 27 juin 2023. Photo: VNA

Pendant ces longues années, en tournant la page sur ce conflit, avec des efforts des deux côtés, une série de négociations, des contacts ont eu lieu, des liens ont été noués. Après la levée de l’embargo économique en 1994, le président Bill Clinton a officiellement annoncé la normalisation des relations diplomatiques l’année suivante. "Nous pouvons maintenant passer à un terrain d’entente. Tout ce qui nous divisait auparavant, reléguons-nous au passé. Que ce moment, selon les paroles de l’Ecriture, soit un temps pour guérir et un temps pour construire", a-t-il déclaré dans une émission spéciale diffusée sur BBC dans la nuit du 11 juillet 1995 (heure américaine).



Dans la matinée du 12 juillet 1995, heure vietnamienne, à Hanoi, le Premier ministre Vo Van Kiêt a également lu une déclaration visant à normaliser les relations diplomatiques entre le Vietnam et les États-Unis, ouvrant un nouveau chapitre dans les relations entre les deux pays.



Le gouvernement et le peuple vietnamiens ont salué la décision du président Bill Clinton le 11 juillet 1995 et sont disposés à travailler avec le gouvernement américain pour convenir d’un nouveau cadre pour les relations entre les deux pays sur la base de l’égalité, du respect de l’indépendance, de la souveraineté et des avantages mutuels.

Partenariat intégral

Après la normalisation des relations, les relations entre le Vietnam et les États-Unis ont marqué chaque jour de nouveaux jalons. Le Vietnam et les États-Unis ont officiellement établi le 25 juillet 2013 leur partenariat intégral qui s’est développé depuis de manière extensive, efficace et substantielle aux niveaux bilatéral, régional et international.

Le secrétaire général Nguyên Phu Trong (droite) reçoit le secrétaire d'État américain Antony Blinken, à Hanoi, le 15 avril 2023. Photo: VNA



Un fondement important pour le développement du partenariat intégral entre le Vietnam et les États-Unis est l’affirmation par les deux parties des principes de base, tels que le respect de l’indépendance, de la souveraineté, de l’intégrité territoriale, de la coopération égale et des avantages mutuels, sur la base du droit international. Cela crée une base permettant aux deux parties de renforcer leurs relations politiques et diplomatiques avec des visites régulières à tous les niveaux et au plus haut niveau, renforçant ainsi la compréhension et approfondissant les relations entre les deux pays.



Les relations bilatérales sont rythmées par la visite du secrétaire général Nguyên Phu Trong aux États-Unis en 2015 a joué un rôle important dans l’échange régulier de délégations de haut niveau entre le Vietnam et les États-Unis ; la visite du président Barack Obama au Vietnam en 2016 ; la visite du Premier ministre Nguyên Xuân Phuc aux États-Unis en 2017 ; les visites du président Donald Trump au Vietnam en 2017 et 2019 ; la visite de la vice-présidente Kamala Harris en 2021 ; la visite du Premier ministre Pham Minh Chinh aux États-Unis en mai 2022.

Récemment, lors d’une conversation téléphonique de haut niveau dans la soirée du 29 mars 2023 entre le secrétaire général Nguyên Phu Trong et le président américain Joe Biden, les deux dirigeants ont hautement apprécié le développement positif et intégral des relations entre les deux pays au cours des dernières années et ont convenu de promouvoir, de développer et d’approfondir les relations bilatérales, au profit des deux pays, pour la paix, la coopération et le développement.

Recevant l’ambassadeur américain Marc E.Knapper au Palais présidentiel , le 5 juin 2023, le président Vo Van Thuong a déclaré que les relations entre le Vietnam et les États-Unis avaient fait de grands progrès après 28 ans de normalisation des relations, avec de nombreuses coopérations dans tous les domaines, y compris les contenus stratégiques. Le Vietnam attache toujours une grande importance aux relations avec les États-Unis et les considèrent comme son partenaire de premier rang.

Sur la base de l’expansion des relations politiques, les relations de coopération économique, commerciale et d’investissement entre le Vietnam et les États-Unis se sont également fortement développés. Le commerce bilatéral a été multiplié par plus de 240, passant d’un demi-milliard de dollars en 1995 à plus de 123 milliards de dollars en 2022. Les États-Unis sont devenus le premier marché d’exportation du Vietnam à dépasser la barre des 100 milliards de dollars, tandis que le Vietnam est devenu le 7e partenaire commercial des États-Unis. Les investissements directs étrangers américains au Vietnam ont atteint 11,73 milliards de dollars, se classant au 14e rang sur 147 pays et territoires investissant au Vietnam.

Dans l'usine de Ford Vietnam. Photo: VNA



Les États-Unis continuent également de coopérer avec le Vietnam dans le règlement des conséquences de la guerre, l’amélioration des capacités d’application de la loi maritime et la participation aux opérations de maintien de la paix de l’ONU. Les deux parties se sont également coordonnées de plus en plus efficacement au sein de forums multilatéraux tels que l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN), les Nations unies, la Coopération économique Asie-Pacifique (APEC) et la sous-région du Mékong, pour traiter des questions régionales et internationales d’intérêt commun, telles que le développement durable et le changement climatique.

D’autres domaines tels que la coopération en éducation-formation et en science-technologie et en santé ont obtenu de nombreux résultats encourageants. Chaque année, de 23.000 à 25.000 étudiants vietnamiens font leurs études aux États-Unis. Avant la pandémie de Covid-19, ils étaient 31.000 à étudier aux États-Unis, faisant du Vietnam le premier pays d’Asie du Sud-Est et le cinquième au monde avec la plus grande représentation nationale dans les universités américaines. Les touristes américains sont restés dans le top 5 en termes d’arrivées internationales au Vietnam, avec une moyenne de 800.000 arrivées par an avant la pandémie.

Les deux parties ont également renforcé leur coopération dans les domaines de l’environnement et du changement climatique, des technologies de l’information, de la biotechnologie, de l’océanographie et des technologies spatiales. La coopération entre les localités et les échanges entre les peuples sont également de plus en plus encouragés, ce qui est bénéfique au développement économique des localités et contribue en même temps à renforcer la compréhension mutuelle entre les deux pays.

Ainsi, après 28 ans de normalisation et d’établissement de relations diplomatiques, 10 ans de mise en œuvre du partenariat intégral, les résultats obtenus par les deux pays ont montré que la coopération sur la base de l’égalité et des avantages mutuels, du respect de l’indépendance, de la souveraineté, de l’intégrité territoriale et des institutions politiques de l’autre, du respect de la Charte des Nations unies et des principes fondamentaux du droit international, est le bon choix du Vietnam et des États-Unis. C’est une tendance inéluctable et tout à fait conforme aux intérêts communs des deux peuples, démontrant les efforts, la détermination et la vision stratégique des dirigeants des deux pays. – VNA