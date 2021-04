Hanoï (VNA) – Plusieurs activités sont organisées au Vietnam pour promouvoir le tourisme en République de Corée.



Selon le représentant en chef de la Korea Tourism Organization (KTO - Organisation sud-coréenne du Tourisme) au Vietnam, Park Jong-sun, les activités comprennent notamment un concours photo de voyage en ligne (du 1er au 15 avril), des projections de films sud-coréens dans le cadre du programme Korea Movie Day à Da Nang (les 17 et 18 avril) et Can Tho (les 24 et 25 avril).

Photo : internet



Par ailleurs, la KTO compte participer à divers événements pour présenter la beauté de son pays, dont un festival du tourisme et de la culture culinaire de Hanoï prévu les 17 et 18 avril dans la capitale vietnamienne.



