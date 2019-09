Photo d'illustration : VNA

Hanoï (VNA) - La Semaine de l'architecture verte du Vietnam 2019 (Vietnam Green Building Week) se déroule à Hanoï du 23 au 27 septembre et comprend un large éventail d'activités.

Le 26 septembre, le groupe Capital House s'est engagé dans le programme EDGE Champion (Excellence in Design for Greater Efficiencies - Excellence en Design pour une plus Grande Efficacité) de la Société financière internationale (IFC), lors d'une cérémonie organisée dans le cadre de cette semaine.

Le programme EDGE Champion s'adresse aux investisseurs qui appliquent des solutions vertes pour au moins 80% de leurs projets immobiliers.

Capital House s'est engagé à assurer que tous ses prochains projets seraient conçus conformément aux normes écologiques et durables du programme EDGE de la SFI.

La SFI et le groupe Capital House se sont engagés à collaborer dans la formation, l’organisation de colloque, les recherches et plusieurs autres activités afin de promouvoir la construction durable, contribuant ainsi à l’amélioration de l’efficience énergétique et à la réduction des émissions de carbone dans l’industrie de la construction.

Le même jour, une exposition sur les bâtiments écologiques et une cérémonie de remise des prix d'un concours d'architecture verte pour étudiants ont été organisées.

Ce concours a attiré plus de 100 projets exceptionnels sélectionnés parmi des établissements de formation en architecture du pays. Il a encouragé les jeunes à cultiver des idées novatrices qui contribuent au développement des bâtiments écologiques au Vietnam.

Un colloque sur le développement des immeubles résidentiels de grande hauteur dans les zones urbaines a également eu lieu dans le cadre de la Semaine de l'architecture verte du Vietnam 2019.

Ce colloque a permis au Vietnam de tirer parti de l’expérience de Singapour en matière de conception de bâtiments écologiques, d’application de matériaux et technologies verts. -VNA