La délégation de dirigeants de Ho Chi Minh-Ville est allée déposer des fleurs au Parc de la statue du Président Ho Chi Minh. Photo: VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - À l'occasion du 132e anniversaire de la naissance du Président Ho Chi Minh (19 mai 1890), le matin du 18 mai, une délégation du Comité du Parti, du Conseil populaire, du Comité populaire et du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam de Ho Chi Minh-Ville est venu offrir de l'encens et des fleurs au Musée de Ho Chi Minh dans le 4e arrondissement dans la ville.

La délégation, conduite par Nguyen Van Nen, membre du Bureau politique et secrétaire du Comité du Parti de Ho Chi Minh-Ville, est allée déposer des fleurs au Parc de la statue du Président Ho Chi Minh (rue Nguyen Hue, 1er arrondissement).

Cérémonie d'ouverture du Festival de chant de Lang Sen 2022. Photo: VNA

Le même jour, le Festival de chant de Lang Sen (village du lotus) 2022 s'est ouvert dans la Zone de vestiges national spécial de Kim Lien, district de Nam Dan, à l'occasion du 132e anniversaire de la naissance du Président Ho Chi Minh

Organisé par le Service de la Culture et des Sports de la province de Nghe An (Centre), ce programme artistique réunit 19 troupes d'art non professionnelles.

Une œuvre de la collection "Oncle Ho bien-aimé". Photo: VNA

À Can Tho, le jeune homme né en 1995, Khuu Tan Buu, a sorti une collection de peintures de riz intitulée "Oncle Ho bien-aimé".

La collection comprend sept œuvres de différentes tailles recréant les images les plus impressionnantes du Président Ho Chi Minh utilisant des grains de riz colorés.

L'Union de la jeunesse communiste Ho Chi Minh de la province de Tra Vinh rend hommage au Président Ho Chi Minh . Photo: VNA

Le 18 mai, une délégation de l'Union de la jeunesse communiste Ho Chi Minh de la province méridionale de Tra Vinh est allée rendre hommage au grand leader vietnamien au Temple dédié au Président Ho Chi Minh dans la commune de Long Duc, province de Tra Vinh (Sud).

A cette occasion, l'Union provinciale de la jeunesse communiste Ho Chi Minh a mis à l'honneur 28 jeunes figures exemplaires ayant suivi les paroles de l'Oncle Ho. -VNA