Quang Ninh (VNA) – Le Carnaval de Ha Long 2019 a eu lieu le 28 avril dans cette ville de la province de Quang Ninh (Nord), avec diverses activités.

Un défilé réunissant plus de 200 artistes vietnamiens, brésiliens et colombiens, s’est déroulé dimanche après-midi dans la zone touristique de Bai Chay. Le soir du même jour, un spectacle multicolore et un tir de feux d’artifice ont été organisés au FLC Ha Long Ecotourism Resort.

Le même jour, le Comité populaire de Quang Ninh a organisé une cérémonie marquant l’ouverture au trafic, à titre expérimental, d’une route côtière dans la zone touristique de Bai Chay. D’une longueur de 4,3 km et d’une largeur de 14,5 m, cette route représente un investissement total de 700 milliards de dongs, soit l’équivalent de plus de 29 millions de dollars. Le projet, dont le maître d’ouvrage est Sun Group, a été lancé en octobre 2018.

Dimanche toujours, Sun Group a également inauguré un terminal pour paquebots au port international de croisière de Ha Long. Avec quatre quais, ce terminal a une capacité d’accueil de 300 bateaux.

Par le même occasion, le Comité populaire de Quang Ninh et l’Association des records Vietkings ont annoncé le record national de la fresque en céramique "Quang Ninh - patrimoines du Vietnam et les patrimoines naturels mondiaux".

Située à Cai Dam, à l'intersection des routes principales menant à la zone touristique de Bai Chay, cet ouvrage est reconnu la plus grande fresque en céramique du Vietnam.

D'une superficie de 2.234 m², la fresque reflète la beauté de Quang Ninh avec la baie de Ha Long, le pont de Bai Chay, le musée et la bibliothèque provinciaux, ainsi que des images d'autres merveilles du monde telles que la tour de Pise (Italie), l'Opéra de Sydney (Australie), la tour Eiffel (France), la Statue de la Liberté (États-Unis), les pyramides d'Égypte, le mont Fuji (Japon), la Grande Muraille de Chine, etc. -VNA