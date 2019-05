Hanoï (VNA) - Le 29 mai, la société VinSmart (de Vingroup) a officiellement annoncé la distribution des smartphones Vsmart sur le marché birman.



Les portables Vsmart seront distribués dans près de 1.500 magasins de la société Strong Source - le plus grand détaillant d'électronique grand public au Myanmar. Ils pourront être également présents dans les magasins et sur les sites de vente en ligne de Mytel et Shop.com.mm.

Dans la première étape, les Birmans auront accès aux modèles de "smartphones" Joy1, Joy1+, Active1 et Active1+.



Avant de passer en production de masse, les produits Vsmart ont dû passer près de 2.500 tests standards (tests de matériel, tests mécaniques et tests de logiciels) dans les laboratoires BQ (Espagne) et dans l'usine Vsmart. En outre, Vsmart a été testé dans les laboratoires de Qualcomm, le meilleur fournisseur de puces à semi-conducteurs au monde.

Le 20 mars dernier, VinSmart a officiellement annoncé la distribution des modèles de "smartphones" Vsmart sur le marché espagnol via la société Media Markt.

Selon les prévision, en 2019, Vsmart sera présent en Inde, en Thaïlande, au Laos et au Cambodge. -VNA