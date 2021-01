Hanoï (VNA) - Le 28 janvier, le président du Comité populaire de Hai Duong, Nguyen Duong Thai, a ordonné l’application des mesures de distanciation sociale dans la ville de Chi Linh pendant 21 jours, conformément à la directive n ° 16 / CT-TTg du Premier ministre.La distanciation sociale a commencé le 28 janvier à partir de 12h00.Les autorités demandent aux habitants locaux de ne quitter leur domicile qu'en cas de nécessité absolue, de ne pas se rassembler à plus de deux personnes en dehors du lieu de travail. Les activités publiques, les activités des écoles et des établissements de divertissement, les services non essentiels, sont tous suspendus.Le transport public de passagers au départ de la ville de Chi Linh vers d’autres localités est également suspendu.Tous les 920 habitants du hameau de Kim Dien et des près de 4.000 ouvriers du parc industriel de Cong Hoa où se trouve la SARL électronique POYUN Vietnam, seront testés au coronavirus Pour les autres localités de Hai Duong, les dirigeants provinciaux ont demandé de se conformer à la directive 15 / CT-TTg du Premier ministre, demandant aux gens de limiter leurs déplacements. Le transport public de passagers intraprovincial et interprovincial est autorisé à 50% de la capacité, avec l’application des mesures préventives.La province de Hai Duong a également décidé de fermer temporairement toutes les écoles, les établissements d'enseignement et de formation à partir du 29 janvier, de suspendre les rassemblements de nombreuses personnes et les services non essentiels. Les magasins, les restaurants ne fournissent plus de services sur place.Dans la province de Bac Ninh, la distanciation sociale est appliquée dans la commune de Lam Thao du district de Luong Tai, où vit un patient de COVID-19 nouvellement détecté. La décision a pris effet le 29 janvier à 0h00 et dure 21 jours. -VNA