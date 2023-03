Photo: aseanyouth.net

Jakarta, 20 mars (VNA) - Un projet qui définit l'orientation future du partenariat économique ASEAN-Japon pour les prochaines décennies est actuellement en discussion.



S'exprimant lors du récent Forum économique des jeunes de l'ASEAN 2023 qui s'est tenu à Jakarta, l'ambassadeur du Japon auprès de l'ASEAN, Kiya Masahiko, a déclaré que son pays a toujours été et sera toujours aux côtés de l'ASEAN pour surmonter les défis.



L'ASEAN et le Japon entrent cette année dans leur 50e anniversaire de relations. Cependant, leur relation a radicalement changé au cours des dernières décennies, sans parler des défis communs auxquels les deux parties sont confrontées. Le Japon soutenait l'industrialisation et le développement économique de l'ASEAN.

Cependant, elle est aujourd'hui confrontée à une stagnation économique et à une population vieillissante. L'ASEAN, d'autre part, est en train de devenir un centre de croissance économique et compte désormais d'autres pays comme la Chine et la République de Corée qui investissent activement dans la région.



L'ambassadeur Kiva Masahiko a déclaré que le Japon faisait pression pour que l'ASEAN « co-crée » une vision qui puisse redéfinir leurs liens économiques pour les décennies à venir. En conséquence, la vision comprendra quatre piliers d'action, entre autres, la promotion de l'innovation ouverte au-delà des frontières.

Le représentant en chef du Comité de coopération économique et industrielle ASEAN-Japon (AMEICC), Ryosuke Fujioka, a déclaré aux journalistes en marge du forum que le Forum économique des jeunes de l'ASEAN 2023 crée une chance pour les jeunes d'Asie du Sud-Est de contribuer à cette vision avec discussions autour de l'économie circulaire.



Il a décrit le modèle commercial ASEAN-Japon comme "quelque peu unique". Kao Kim Hourn, le secrétaire général de l'ASEAN, a déclaré lors d'une conférence sur les relations ASEAN-Japon le mois dernier que le bloc visait à étendre le "guichet unique" avec le Japon, augmentant ainsi le commerce bilatéral en 2023.

Le bloc d'Asie du Sud-Est a enregistré un volume d'échanges commerciaux de 240,2 milliards de dollars avec le Japon en 2021, en hausse de 17,2 % sur un an, ce qui fait du Japon le troisième partenaire commercial de l'ASEAN. Le Japon est également le quatrième investisseur de l'ASEAN, les investissements directs du Japon dans l'ASEAN ayant augmenté de 3,5 % en glissement annuel pour atteindre 12 milliards USD en 2021. - VNA





