Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le président de l'État Nguyen Xuan Phuc, chef du Comité de direction pour l’élaboration du Projet de "Stratégie pour édifier et perfectionner l'État de droit socialiste au Vietnam d’ici 2030 et orientation vers 2045" a présidé le 12 juillet à Hanoï une séance de travail entre la Permanence du Comité de direction et le Comité chargé des affaires du Parti de la Cour populaire suprême sur le contenu du Projet.

Les participants ont hautement apprécié l’élaboration minutieuse du Projet et ont donné de nombreuses suggestions sur son contenu lié à l'organisation et au fonctionnement de la Cour. Ils ont insisté sur les résultats et les limites, les tâches et les solutions et donné leurs opinions sur les questions telles que les concepts dans le domaine de la justice, le perfectionnement des procédures judiciaires et pénales, le perfectionnement des institutions pour répondre aux exigences de la justice, l’édification et le perfectionnement de l'État de droit socialiste du Vietnam, la garantie et la protection des droits de l'homme, etc.

S'adressant à la séance de travail, le président Nguyen Xuan Phuc a salué la détermination du secteur de la justice à innover, à améliorer activement et sérieusement la qualité et l'efficacité de la réforme judiciaire au cours des dernières années. Il a estimé que le Comité chargé des affaires du Parti de la Cour populaire suprême avait rempli tôt la mission d’élaborer ce Projet, avec nombreuses propositions pratiques.

Il a aussi apprécié les contributions d’avis du Comité chargé des affaires du Parti de la Cour populaire suprême, de la Commission centrale des affaires intérieures du Parti et des experts juridiques aux contenus liés à l'organisation, aux fonctions et aux activités de la Cour. Notamment, des experts ont proposé d'ajouter de nouveaux contenus dans ce Projet de Stratégie ainsi que de nombreuses percées dans l’édification et le perfectionnement de l'État de droit.

Le président de l'État a demandé à l'équipe éditoriale d'ajouter rapidement au Projet de Stratégie les contenus à un consensus élevé, les questions avec de nombreuses opinions différentes pour discuter lors de la quatrième réunion du Comité de direction. -VNA