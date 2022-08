Hanoï (VNA) - Le 29 août, le Premier ministre a publié une directive sur certaines solutions pour promouvoir le développement sûr, sain et durable du marché de l’immobilier.



La directive numérotée 13/CT-TTg souligne que le marché de l’immobilier joue un rôle très important dans le maintien de la stabilité macroéconomique. Cependant, au cours des dernières années, outre les résultats positifs, le développement du secteur de l’immobilier a révélé de nombreuses lacunes et limites.

Photo d'illustration: VNA



Pour remédier aux faiblesses et promouvoir le développement sûr, sain et durable du marché de l’immobilier, le Premier ministre demande de réviser les lois concernées, de mener des études profondes pour proposer des mécanismes et des politiques pilotes pour créer de nouvelles forces motrices.Le Premier ministre demande de ne pas resserrer le crédit de manière déraisonnable, mais de renforcer l'inspection et la surveillance. Il insiste sur la nécessité d’utiliser de façon harmonieuse, raisonnable et efficace les politiques budgétaire et monétaire, de donner des évaluations précises de la situation du marché de l’immobilier…De nombreuses tâches détaillées ont été attribuées aux organes compétents.-VNA