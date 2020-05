Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le vice-Premier ministre Trinh Dinh Dung vient d’approuver le Plan directeur national de développement du commerce électronique (e-commerce) pour la période 2021-2025.

En termes de taille du marché du commerce électronique, le Plan prévoit que d’ici 2025, 55% de la population ferait des achats en ligne et que la valeur des achats de biens et services en ligne serait en moyenne de 600 dollars/personne/an. Les revenus du commerce électronique B2C - Entreprise à consommateur (pour les biens et services de consommation en ligne) devraient augmenter de 25% chaque année, atteignant 35 milliards de dollars, soit 10% du total des ventes au détail de biens et services de consommation à l'échelle nationale.

En ce qui concerne les infrastructures des services de soutien à l’e-commerce, le paiement sans numéraire devrait atteindre 50%. Et 70% des achats en ligne se feraient via des factures électroniques. Les localités autres que Hanoï et Ho Chi Minh-Ville représenteraient 50% de la valeur des transactions dans le cadre du commerce électronique B2C du pays.

En ce qui concerne les applications de l’e-commerce dans les entreprises, 80% des sites de commerce électronique disposeraient des services de commande en ligne; 50% des PME mèneraient des activités commerciales sur des plateformes de commerce en ligne; 40% des entreprises participeraient à des activités d’e-commerce sur des applications mobiles; 70% des prestataires de services d'électricité, d'eau, de télécommunications et de communication déploieraient des contrats électroniques avec les consommateurs.

La mise en œuvre du Plan directeur national de développement du commerce électronique doit être synchronisée avec les stratégies et plans de développement des secteurs de l'industrie et du commerce et d’autres secteurs économiques, les stratégies et programmes de développement et d'application des technologies de l'information, ainsi que les programmes de réforme administrative et d’application des technologies de l'information dans les opérations des organes publics. -VNA