Le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères Ha Kim Ngoc et la secrétaire d’État adjointe aux affaires de politique et de défense, Jessica Lewis. Photo: VNA

Washington (VNA) - Le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères Ha Kim Ngoc et la secrétaire d’État adjointe aux affaires de politique et de défense, Jessica Lewis, se sont réunis, le 30 mars à Washington, pour coprésider le 12e Dialogue sur la politique, la sécurité et la défense entre le Vietnam et les États-Unis.



Les deux parties ont reconnu avec satisfaction que les relations entre le Vietnam et les États-Unis continuaient de se développer profondément et substantiellement aux niveaux bilatéral, régional et international, sur la base des principes de respect de l'indépendance, de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et du régime politique de chaque pays.



Ha Kim Ngoc a affirmé que le Vietnam considérait toujours les États-Unis comme l'un de ses partenaires les plus importants. De son côté, Jessica Lewis a réaffirmé que les États-Unis soutenaient constamment un Vietnam puissant, indépendant et prospère.

Le 12e Dialogue sur la politique, la sécurité et la défense entre le Vietnam et les États-Unis. Photo: VNA



Les deux parties ont souligné l'importance des contacts, des consultations bilatéraux et de l’échange de délégations pour le processus d'instauration de la confiance, de la compréhension mutuelle, de la promotion de la coopération. Elles ont affirmé continuer à faire des dialogues francs, constructifs et réguliers sur des questions encore distinctes.



Les deux parties ont convenu de continuer à promouvoir le développement stable des relations de défense entre le Vietnam et les États-Unis, conformément aux intérêts, aux conditions et aux politiques de chaque pays, et d'élargir la coopération dans les domaines de la cybersécurité, de la lutte contre la criminalité transnationale, de la participation aux opérations de maintien de la paix des Nations Unies, etc.



Les deux parties ont également partagé leur détermination à maintenir la coopération dans le déminage, la décontamination des sols pollués par la dioxine, le soutien aux personnes touchées par la guerre au Vietnam et la recherche des soldats portés disparus des deux côtés pendant la guerre.



Les représentants de la partie américaine ont réaffirmé leur engagement à continuer de soutenir le Vietnam pour améliorer ses capacités maritimes, celles en matière d’application de la loi et médico-légales par la formation et le transfert d'équipements.



Les deux parties ont discuté d'un certain nombre de questions internationales et régionales d'intérêt commun, et partagé l'importance d'assurer la primauté du droit, la liberté et la sécurité de navigation et de survol, le règlement pacifique des différends sur la base du droit international et l'absence de menace ou d'utilisation de la force.



La partie américaine a affirmé son soutien au consensus et à la centralité de l'ASEAN dans la structure de sécurité régionale.



Les deux parties ont souligné la nécessité de mettre en œuvre des mesures créatives et substantielles pour promouvoir le partenariat Mékong - États-Unis dans les temps à venir.



En marge de ce dialogue, le vice-ministre Ha Kim Ngoc ont eu des rencontres avec des représentants de plusieurs organes américains, des parlementaires et des représentants d'entreprises américaines. Ces rencontres ont contribué à la mise en œuvre des résultats de l’entretien téléphonique tenu le 29 mars entre le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Nguyên Phu Trong, et le président américain, Joe Biden, promouvant l'agenda bilatéral à l'occasion du 10e anniversaire de l’établissement du partenariat intégral bilatéral (2013-2023). -VNA