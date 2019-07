Le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères To Anh Dung (2e à partir de la droite) et la secrétaire d'Etat britannique Harriett Baldwin. Photo : VNA



Londres (VNA) – Le 7e Dialogue stratégique entre le Vietnam et le Royaume-Uni a eu lieu le 2 juillet à Londres.

Lors du dialogue, le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères To Anh Dung et la secrétaire d'Etat britannique Harriett Baldwin ont affirmé le fort soutien de leurs pays pour la libéralisation du commerce. Ils ont salué la signature de l’accord de libre-échange entre le Vietnam et l’Union européenne (EVFTA) le 30 juin 2019. Ils ont également discuté du développement des relations économiques entre le Vietnam et le Royaume-Uni après le Brexit.

Les deux parties se sont engagées à coopérer au sein des forums multilatéraux. Londres a déclaré saluer l’élection du Vietnam au poste de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Les deux parties ont affirmé leur volonté de coopérer étroitement dans le maintien de la paix et de la sécurité internationale durant le mandat du Vietnam au Conseil de sécurité, notamment dans les questions relatives aux femmes, à la restauration après conflits, au désarmement, au déminage, à la non-prolifération des armes de destruction massive, à la dénucléarisation de la péninsule coréenne…

Les deux parties ont en outre convenu de collaborer étroitement durant le mandat du Vietnam au poste de président de l’ASEAN (Association des Nations d’Asie du Sud-Est) en 2020.

De plus, elles se sont engagées à coopérer étroitement pour se préparer à la 26e Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (COP26), afin d’accélérer la réduction des émissions et l’utilisation des énergies renouvelables au Vietnam.

Les deux parties ont par ailleurs déclaré leur soutien pour un règlement pacifique des différends en Mer Orientale selon le droit international, à commencer par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982, afin de contribuer à la paix, à la stabilité, au développement et à la prospérité de la région.

Elles ont déclaré favoriser la création d’un groupe de travail conjoint contre la criminalité organisée, saluer le renforcement de la coopération bilatérale dans la défense, notamment l’établissement d’un dialogue de politique de défense, l’organisation de visites de haut niveau et la coopération dans les opérations onusiennes de maintien de la paix.

Elles ont par ailleurs reconnu le rôle important du secteur de l’éducation et du renforcement de la diplomatie culturelle pour le développement des relations bilatérales,

Auparavant, le 1er juillet, le vice-ministre vietnamien To Anh Dung a travaillé avec le député Ed Vaizey, envoyé du commerce du Premier ministre britannique pour le Vietnam, le Laos et le Cambodge. Ils ont convenu d’intensifier la coopération économique entre le Vietnam et le Royaume-Uni. Ed Vaizey a déclaré souhaiter que les deux pays signent rapidement un accord de libre-échange sur la base du cadre de l’EVFTA.-VNA