Les participants du 7e Dialogue stratégique diplomatique et de défense Vietnam-Australie. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Le 7e Dialogue stratégique diplomatique et de défense Vietnam-Australie a eu lieu le 10 décembre à Canberra. Cet événement annuel est organisé par les deux pays depuis 2012.



La délégation vietnamienne était conduite par le contre-amiral Nguyen Trong Binh, chef d’état-major général adjoint de l’Armée populaire du Vietnam, et le vice-ministre des Affaires étrangères, Nguyen Quoc Dung. La délégation australienne était dirigée par Richard Maude, secrétaire adjoint au ministère australien des Affaires étrangères et du Commerce, et Peter Tesch, secrétaire adjoint de la Défense.



Les deux parties ont estimé les grandes avancées des relations bilatérales et réaffirmé le rôle omportant de l’une dans la politique extérieure de l’autre. Elles ont affirmé que la défense était un pilier du partenariat stratégique Vietnam-Australie. Elles ont convenu de continuer de coopérer sur la base du mémorandum d’entente de 2010 et de la Déclaration sur la vision commune concernant le renforcement de la coopération dans la défense de 2018 entre les deux ministères de la Défense.



S’agissant de la situation régionale, les deux parties ont constaté que l’Asie-Pacifique était une région dynamique qui retenait l’attention de plusieurs partenaires importants. Elles ont estimé que les belles relations entre les Etats-Unis et la Chine bénéficieraient aux pays régionaux. Concernant la Mer Orientale, les deux parties ont souligné l’importance du maintien de la paix, de la stabilité, de la garantie de la sécurité, de la sûreté et de la liberté de navigation et de survol, du règlement pacifique des différends selon le droit international, dont la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982, la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC), et de la promotion des négociations d’un Code de conduite (COC) efficace et juridiquement contraignant pour cette zone maritime. Elles ont en outre exprimé leur préoccupation devant les défis émergents comme le terrorisme, les changements climatiques... Elles ont décidé de renforcer le partage d’informations, la coopération tant au niveau multilatéral que bilatéral, afin de limiter les impacts négatifs de ces défis.



La partie australienne a affirmé qu’elle continuerait de coopérer étroitement avec l’ASEAN (Association des Nations d’Asie du Sud-Est) et de soutenir le rôle central du bloc régional. Elle s’est déclarée prête à aider le Vietnam à bien assumer la présidence tournante de l’ASEAN en 2020 et le poste de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour le mandat 2020-2021.



Après le dialogue, le contre-amiral Nguyen Trong Binh a rendu une visite de courtoisie au général Aungus Campbell, chef des forces de défense australiennes, et à Rebecca Skinner, secrétaire générale p.i de la Défense. Il a saisi cette occasion pour remercier l’Australie pour son aide dans le transport des membres de l’hôpital de campagne de niveau 2 du Vietnam au Soudan du Sud. La partie australienne a réaffirmé sa volonté de promouvoir la coopération avec le Vietnam dans la défense. Le général Aungus Campbell a demandé à la délégation vietnamienne de transmettre au chef d’état-major général de l’Armée populaire du Vietnam son invitation à effectuer une visite en Australie. -VNA