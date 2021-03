La conférence virtuelle intitulée «Dialogue entre les dirigeants de Ho Chi Minh-Ville et les entreprises sud-coréennes » a eu lieu le 25 mars. Photo: VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Le Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville et le consulat de la République de Corée dans la mégapole du Sud ont organisé, le 25 mars, une conférence virtuelle intitulée «Dialogue entre les dirigeants de Ho Chi Minh-Ville et les entreprises sud-coréennes », pour lever certaines difficultés et obstacles dans le processus d'investissement.

L'occasion pour les deux parties de discuter de la stratégie de développement urbain de Ho Chi Minh-Ville et du plan de coopération future entre les deux pays, a déclaré l’ambassadeur sud-coréen Park Noh Wan au Vietnam.

Selon Park Noh Wan, les entreprises sud-coréennes s’intéressent toujours à participer activement à des projets d'infrastructures à grande échelle tels que planification du développement urbain intelligent de Ho Chi Minh-Ville, construction de l'aéroport international de Long Thanh...

S'exprimant lors de la conférence, le président du Comité populaire municipal Nguyen Thanh Phong a déclaré que depuis l'établissement des relations diplomatiques en 1992, les relations Vietnam-République de Corée ont connu des étapes de développement rapides et remarquables et les deux pays sont devenus des partenaires stratégiques en 2009.

La coopération économique est un pilier de ces relations. La République de Corée arrive toujours en tête en termes d'investissement direct étranger au Vietnam, avec la présence de nombreux grands groupes sud-coréens.

Fin 2020, la République de Corée comptait plus de 8.900 projets d'investissement au Vietnam, avec un capital enregistré d'environ 70,65 milliards de dollars, se classant la première parmi les 139 pays et territoires investissant au Vietnam. En ce qui concerne le commerce, en 2020, la République de Corée a été le 3e partenaire commercial du Vietnam, avec un chiffre d'affaires bilatéral de 66 milliards de dollars.

Pour Ho Chi Minh-Ville, la République de Corée est le 5e marché d'exportation, le chiffre d'affaires à l'export est d'environ 1,8 milliard de dollars. En ce qui concerne les importations, la République de Corée est le 3e marché de la mégapole du Sud, avec 2,8 milliards de dollars.

Au cours des deux premiers mois de 2021, les exportations de Ho Chi Minh-Ville vers ce pays ont atteint 366 millions de dollars (30,3%), et les importations, plus de 701 millions de dollars (47,3%).

A cette occasion, la communauté d'affaires sud-coréenne a proposé aux autorités locales de simplifier les procédures administratives, notamment celles liées à l'investissement étranger. -VNA