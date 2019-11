Le dialogue sur la coopération économique entre les localités vietnamiennes, des organes concernés et des entreprises japonaises. Photo: VNA



Tokyo (VNA) – La Chambre de commerce et d'industrie du Japon a tenu le 8 novembre à Tokyo un dialogue sur la coopération économique entre les localités vietnamiennes, des organes concernés et des entreprises japonaises.

Le secrétaire général du Comité de coopération Japon-Mékong, Kazuto Sasaki, également responsable de la Chambre de commerce et d'industrie du Japon, a affirmé que les entreprises japonaises accordent une attention particulière au marché vietnamien.

Au cours des dernières années, le Comité de coopération Japon-Mékong et la Chambre de commerce et d'industrie du Japon ont envoyé de nombreuses délégations de travail et organisé des séminaires pour présenter l'environnement d'investissement au Vietnam. Kazuto Sasaki a exprimé sa conviction quant au potentiel de coopération et de développement des localités vietnamiennes.



Pour sa part, le directeur du département des Affaires extérieures relevant du ministère des Affaires étrangères Nguyen Hoang Long a déclaré que la coopération décentralisée entre le Japon et le Vietnam a fortement développé pour devenir un pilier de la coopération stratégique entre les deux nations, notamment dans l’économie, le commerce, l’investissement, l’agriculture, le tourisme et le développement des ressources humaines.



Lors de l’événement, les provinces de Bac Lieu, Kon Tum et Yen Bai qui représentent des zones stratégiques du Sud-Ouest, du Tay Nguyen (Hauts Plateaux du Centre) et du Nord-Ouest, ont présenté leurs atouts, tout en souhaitant attirer davantage d’investisseurs japonais.



Le dialogue sur la coopération économique entre les localités vietnamiennes, des organes concernés et des entreprises japonaises fait partie des activités de promotion de coopération économique entre les deux parties. Il s'agit d'une activité efficace visant à renforcer la coopération et promouvoir le développement dans trois zones stratégiques clés du Vietnam: Nord-Ouest, Tay Nguyen et Sud-Ouest. -VNA