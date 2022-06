Des participants du dialogue. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le 19e dialogue entre l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) et le Canada au niveau de chef des hauts officiels a eu lieu virtuellement le 21 juin.

Le Vietnam était représenté par l’ambassadeur Vu Hô, chef par intérim des hauts officiels vietnamiens chargés des affaires de l’ASEAN (SOM ASEAN Vietnam).

Lors de l’événement, le diplomate vietnamien a déclaré que l’ASEAN et le Canada devaient se coordonner étroitement afin de porter leurs relations à une nouvelle hauteur.

Il a proposé d'approfondir la collaboration dans l'éducation, la formation et le développement des ressources humaines, la santé, la lutte contre les catastrophes naturelles. Il a également souligné l'importance d'élargir la coordination bilatérale vers de nouveaux secteurs tels que l'application des sciences et technologies, l'innovation, la transformation numérique, les énergies renouvelables, la réponse au changement climatique et le développement vert...

En outre, il a appelé à une coopération étroite pour apporter des contributions efficaces à la paix, à la sécurité et à la stabilité dans la région, ce qui est essentiel pour le développement et la prospérité durable.

Photo: VNA

L'ambassadeur Vu Hô a réitéré la position constante de l'ASEAN sur la Mer Orientale, qui promeut le droit international, l’instauration de la confiance, la retenue, la non-militarisation, le règlement pacifique des différends, l’application rigoureuse de la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC), l’élaboration d’un Code de conduite en Mer Orientale (COC) substantiel, efficace et conforme au droit international, dont la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982, ainsi que les efforts pour faire de la Mer Orientale une zone de paix, de coopération et de développement.

Le Cambodge, président de l’ASEAN en 2022, a communiqué le plan d’organisation d’une conférence post-ministérielle (PMC) de l'ASEAN – Canada à l’occasion de la 55e Conférence des ministres des Affaires étrangères de l’ASEAN et événements connexes, prévus du 31 juillet au 6 août à Phnom Penh. -VNA