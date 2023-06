Photo d'illustration : congthuong.vn



Ho Chi Minh -Ville (VNA) - La région du Nam Bô Oriental doit avoir une Planification et une stratégie de développement des ressources humaines, périodiques et à long terme, notamment les ressources humaines de qualité, jusqu'en 2030, vision de 2045, conformément à la Résolution 24-NQ/TW du 7 octobre 2022 du Bureau Politique sur le développement socio-économique et la garantie de la défense et de la sécurité pour cette région.



Par conséquent, les localités de la région doivent avoir des stratégies de formation et d'utilisation efficace des ressources humaines pour répondre aux exigences actuelles de développement de l'industrie, des services, du commerce et du tourisme.



Lors de la conférence sur le développement de l'éducation et de la formation dans la région du Nam Bô Oriental jusqu'en 2030, vision de 2045, organisée récemment par le ministère de l'Éducation et de la Formation dans la province de Binh Duong (Sud), le vice-Premier ministre Tran Hong Ha a demandé aux localités de la région de continuer à investir dans le développement des ressources, à surmonter difficultés dans la formation des ressources humaines de qualité pour la région.



Le Nam Bô Oriental compte près de 60 universités et plus de 300 établissements d'enseignement professionnel. Le taux d'étudiants diplômés ayant un emploi est de près de 87%. Le taux des travailleurs de 15 ans et plus dans la région suivant une formation professionnelle est de près de 30% (2e rang dans six régions socio-économiques du pays, juste derrière le delta du fleuve Rouge).

En tant que la locomotive économique, le plus grand centre scientifique et technologique du pays et du Nam Bô Oriental, d'ici l’an 2030, Ho Chi Minh-Ville fait des efforts pour faire augmenter la proportion de travailleurs formés à 89% du total des travailleurs.



Selon le directeur adjoint du Service du travail, des invalides et des affaires sociales de Ho Chi Minh-Ville, Nguyen Van Lam, la ville met l'accent sur la formation des ressources humaines pour répondre aux besoins du marché du travail et aux exigences de la restructuration économique. La formation est étroitement liée à des secteurs clés tels que technologies de l'information - communication, mécanique - automatisme, intelligence artificielle, gouvernance d'entreprise, finance - banque, santé, tourisme, gestion urbaine.



Quant au Dr Nguyen Duc Nghia, ancien vice-président de l'Université nationale de Ho Chi Minh-Ville, il a recommandé que les universités et le secteur de l'enseignement professionnel doivent serrer la main pour connecter l’État, les entreprises et les établissements éducatifs dans la formation des ressources humaines pour que l'offre et la demande se rencontrent. Alors, ces ressources humaines contribueront à promouvoir une croissance économique plus rapide et plus efficace, en particulier l'économie numérique.



L'équipe de recherche du Dr Dinh Cong Khai de l’Université de l’économie de Ho Chi Minh-Ville a proposé que les localités de la région doivent concrétiser les projets de développement des ressources humaines pour chaque domaine. De plus, l'Etat et les localités doivent avoir des politiques d’assistance et d'encouragement des établissements de formation.



Pour sa part, le ministre de l'Éducation et de la Formation, Nguyen Kim Son, a précisé que le secteur de l'éducation devait se concentrer sur l'attrait des scientifiques et des talents vietnamiens et étrangers. En plus, il faut s’intéresser à l'amélioration de la qualité de l'enseignement des langues étrangères car c'est le "passeport" pour les travailleurs vietnamiens de s'intégrer dans le monde. -VNA