Hanoï (VNA) - Un colloque dont le but était de recueillir les opinions des Vietnamiens résidant à l’étranger sur les mesures à prendre pour promouvoir la transition numérique et atténuer les impacts de la pandémie de Covid-19 sur l’économie vietnamienne a eu lieu vendredi 30 octobre à Ho Chi Minh-ville.Présent, le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Pham Binh Minh a rappelé qu’il manquait à notre pays au moins 400.000 personnes qualifiées dans le secteur des technologies de l’information et que la formation laissait encore à désirer dans ce domaine.« Je demande aux intellectuels, aux hommes d’affaires vietnamiens résidant à l’étranger ainsi qu’aux ministères, aux secteurs, aux localités et aux entreprises domestiques de profiter de ce colloque pour réfléchir aux mesures à prendre pour atténuer les impacts de l’épidémie de Covid-19 et à relancer l’économie nationale. L’important est de rehausser la conscience de toute la société sur l’urgence de la transition numérique, de perfectionner les institutions et de préparer des ressources humaines susceptibles de répondre aux exigences du développement de l’ économie numérique . L’objectif est également de développer une société numérique où personne n’est laissé à la traîne », a-t-il déclaré.Lors de ce colloque, les participants ont proposé certaines mesures financières et monétaires pour soutenir les entreprises et les personnes impactées lourdement par l’épidémie, mais aussi pour développer l’économie circulaire au Vietnam. VOV/VNA