Photo d'illustration : hanoimoi.com.vn



Hanoï (VNA) - Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme organisera le 24 novembre une conférence culturelle nationale à Hanoï, selon une recommandation du Secrétariat du Parti.



La conférence évaluera la situation actuelle de la culture et du peuple vietnamiens après 35 ans de Renouveau pour définir les orientations et les tâches clés du travail culturel et artistique pour la période 2021-2026, avec une vision jusqu'en 2045.



Lors d’une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’Information (VNA), le ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Nguyen Van Hung, a rappelé que cette année marque le 75e anniversaire de la première conférence culturelle organisée le 24 novembre 1946 par le Président Ho Chi Minh. L’édition 2021 vise à développer l’esprit de 1946 pour entrer dans une nouvelle phase de développement national, plus rapide et plus durable, a-t-il déclaré.