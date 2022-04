Une plage à Con Dao. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - L'archipel de Con Dao, au large de la côte de la province de Ba Ria-Vung Tau (Sud), est en passe de devenir unz zone du tourisme marin, culturel, historique et spirituel d'envergure mondiale, selon un plan révisé pour le développement de Con Dao d'ici 2045 récemment approuvé par le vice-Premier ministre Le Van Thanh.

Le plan a été révisé dans le but de mieux stimuler le tourisme sur l'île, de protéger et de promouvoir ses vestiges historiques et de préserver l'écosystème du Parc national de Con Dao.

Selon la décision, l’envergure de l’aménagement comprend l'ensemble des limites administratives du district de Con Dao, comprenant 16 grandes et petites îles avec une superficie totale de terres flottantes d'environ 75,78 km2, la superficie de la surface d'eau du Parc national de Con Dao d’environ 14.000 km2 et la zone maritime autour des îles.

La population de l'île devrait atteindre un maximum de 15.000 habitants d'ici 2030 et 25.000 d'ici 2045.

De même, l’ajustement de la planification générale de Con Dao doit répondre aux nouvelles exigences de la stratégie de développement socio-économique de la région englobant Ho Chi Minh-Ville et la province de Ba Ria - Vung Tau, protéger les ressources naturelles et l'écosystème, assurer la sécurité nationale et faire Con Dao d’une zone touristique de marque, de haute compétitivité, d’imprégnée de caractéristiques historiques et culturelles, associée à des zones urbaines vertes et intelligentes. –VNA