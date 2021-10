Lors de la cérémonie. Photo : VNA

L'événement, qui s'est déroulé au village d'amitié Vietnam-Thaïlande dans le village de Nachok, dans le district de Muang, province de Nakhon Phanom, a présenté une exposition de photos sur le président vietnamien Ho Chi Minh et les liens de 45 ans ainsi qu'une foire commerciale présentant des produits vietnamiens et thaïlandais.S'adressant à la cérémonie, le consul général du Vietnam à Khon Kaen, Chu Duc Dung, a déclaré que le Vietnam et la Thaïlande ont fait des efforts ensemble pour renforcer leurs relations pragmatiques dans tous les domaines ainsi que pour favoriser leur amitié, leur coopération, leur confiance et leur respect mutuels dans un cadre équitable et d’intérêt commun.La Thaïlande est le 9ème investisseur étranger parmi des 139 pays et territoires investissant au Vietnam et est le plus grand partenaire commercial du Vietnam au sein de l'ASEAN.Chu Duc Dung a rappelé une conversation téléphonique entre les Premiers ministres vietnamien et thaïlandais en mai dernier, au cours de laquelle les dirigeants ont convenu de renforcer une coopération bilatérale efficace et pratique dans le but de porter le commerce bilatéral à 25 milliards de dollars en 2025.Il a affirmé qu'avec la grande confiance politique, les efforts et le potentiel des nations, leurs liens continueront de se renforcer.Le gouverneur de Nakhon Phanom, Chathip Ruchanaseri, a exprimé sa conviction dans le développement de l'amitié Vietnam - Thaïlande, ajoutant que Nakhon Phanom, qui abrite un grand nombre de Thaïlandais d’origine vietnamienne a mis en place une série d'activités pour renforcer son amitié avec les localités vietnamiennes à travers les secteurs de l'éducation, de la culture, du commerce, de l'investissement et du tourisme, entre autres.Supachai Phosu, deuxième vice-président de la Chambre des représentants de Thaïlande, a déclaré que les deux pays partageaient une relation de longue date qui a été transformée en un partenariat stratégique renforcé.Il a noté que les Thaïlandais d'origine vietnamienne, en particulier ceux vivant à Nakhon Phanom, se sont profondément intégrés en Thaïlande dans l'économie, le commerce et la politique, entre autres aspects.Le responsable a suggéré que le Vietnam et la Thaïlande recherchent des orientations et des mécanismes de dialogue pour le développement socio-économique et la facilitation des voyages et du commerce entre eux dans le contexte de COVID-19.A cette occasion, l'Association générale des Thaïlandais d’origine vietnamienne en Thaïlande a fait un don de 250 000 THB (7.500 dollars) à la rénovation du site commémoratif du président Ho Chi Minh dans le village de Nachok, qui a été construit pour commémorer les activités révolutionnaires du président dans la province. - VNA