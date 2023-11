Des délégués partagent des informations lors du colloque. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le ministère des Transports, en collaboration avec le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et l'ambassade du Japon au Vietnam, a organisé le 10 novembre un colloque intitulé "Accélérer la transition vers les véhicules électriques".



Lors de l'événement, le vice-ministre des Transports Le Anh Tuan a déclaré que le changement climatique, la pollution de l'environnement due aux émissions des véhicules, constituent des problèmes urgents. Dans de nombreux pays du monde, les voitures électriques sont considérées comme une solution pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et limiter la pollution de l'air.



Au Vietnam, le Premier ministre a promulgué la décision No876/QĐ-TTg du 22 juillet 2022 approuvant le programme d'action sur la transition vers les énergies vertes, la réduction des émissions de carbone et de méthane du secteur des transports. Selon ce programme, le pays arrêtera d'ici 2040 la production, l'assemblage et l'importation d'automobiles utilisant des combustibles fossiles. Et d'ici 2050, 100% des véhicules routiers à moteur utiliseront l'électricité ou des énergies vertes.



Selon Pham Hoai Chung, directeur adjoint de l'Institut vietnamien de stratégie et de développement du ministère des Transports, le Vietnam compte actuellement 5 millions de voitures, avec un taux de croissance moyen de 13,3% par an, et le nombre de voitures électriques a augmenté rapidement ces dernières années. A ce jour, 20.065 voitures électriques fabriquées, assemblées et importées ont été certifiées.

Photo: Vingroup



Outre deux entreprises vietnamiennes qui produisent et assemblent des voitures électriques, VinFast et la société par actions TMT Automobile, de nombreuses entreprises ont introduit certains modèles de voitures électriques pour s'orienter vers la production et l'assemblage au Vietnam. A l’heure actuelle, VinFast dispose du plus grand réseau de bornes de recharge électrique au Vietnam.



Cependant, le secteur des transports est confronté à de nombreux défis tels que le manque d'infrastructures de recharge, le coût élevé des véhicules, le manque de mécanismes favorables à la commercialisation et à l'utilisation des véhicules électriques, ainsi qu'une prise de conscience encore insuffisante au sein de plusieurs organismes et entreprises.



Selon Patrick Harverman, représentant résident adjoint du PNUD au Vietnam, le Vietnam dispose de nombreuses opportunités pour promouvoir le développement de l'industrie nationale de fabrication de véhicules électriques. Ce qui importe, c'est de réduire les coûts des véhicules électriques grâce à des mécanismes de soutien financier, d'améliorer la capacité de paiement des consommateurs et des entreprises. -VNA