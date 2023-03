Kuala Lumpur (VNA) - En 2023, le Vietnam et la Malaisie célèbrent le 50e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques (30 mars 1973 - 2023). A cette occasion, la chargée d’affaires de l’ambassade du Vietnam en Malaisie, Nguyen Thi Ngoc Anh, a accordé à l’Agence vietnamienne d’Information (VNA) une interview sur les fruits des relations bilatérales et leurs perspectives.



Rappelant les grands jalons des relations bilatérales au cours des 50 dernières années, notamment la signature de la Déclaration commune sur le cadre de partenariat stratégique en juillet 2015, Nguyen Thi Ngoc Anh a souligné que le Vietnam est le seul partenaire stratégique de la Malaisie au sein de l'ASEAN (Association des Nations d’Asie du Sud-Est).



Actuellement, les deux pays se coordonnent activement pour réaliser efficacement le Programme d'action sur la mise en œuvre de leur partenariat stratégique pour la période 2021-2025, a-t-elle indiqué, ajoutant que depuis de nombreuses années, la Malaisie demeure l'un des principaux partenaires commerciaux et d'investissement du Vietnam au sein de l'ASEAN.

Nguyen Thi Ngoc Anh, Chargée d'affaires de l'ambassade du Vietnam en Malaisie, lors de l'interview accordée à la VNA à Kuala Lumpur. Photo: VNA

Outre le maintien des visites et contacts réguliers et la coopération en matière de défense, la diplomate vietnamienne a souligné l’importance des relations économiques entre les deux pays.La Malaisie est actuellement le 2e partenaire commercial du Vietnam dans l'ASEAN (après la Thaïlande) et le 9e au monde. Le commerce bilatéral en 2022 a atteint 14,7 milliards de dollars, en hausse de 17,6% par rapport à 2021, a-t-elle précisé.La Malaisie est également le deuxième plus grand investisseur de l'ASEAN au Vietnam (après Singapour), classée 10e sur 140 pays et territoires investissant au Vietnam avec 668 projets valides avec un capital total de 13 milliards de dollars, a-t-elle ajouté.Vu ces chiffres encourageants, Nguyen Thi Ngoc Anh a affirmé les nombreux potentiels de coopération entre les deux parties pour les temps à venir.Concernant les axes de coopération entre les deux pays en 2023, la chargée d’affaires de l’ambassade du Vietnam en Malaisie a mis l’accent sur le maintien de la confiance politique, la promotion de la coopération économique, la création de conditions propices à la coopération dans de nouveaux domaines tels que l’industrie Halal et la transition numérique.S’agissant de la coopération économique, les dirigeants des deux pays ont convenu de s’efforcer de porter le commerce bilatéral à 18 milliards de dollars d'ici 2025, a-t-elle rappelé, avant d’affirmer les grands potentiels de coopération dans l’industrie Halal.En ce qui concerne les célébrations du 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays, Nguyen Thi Ngoc Anh a déclaré que son ambassade organiserait une cérémonie marquant cet événement, avec la participation de dirigeants de ministères, secteurs et localités des deux pays, de diplomates de différents pays, de Vietnamiens d'outre-mer.... Une série d’activités en Malaisie dont des événements culturels, des séminaires, des foires et expositions…, sont également prévus à cette occasion. -VNA