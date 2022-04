le ministre des Affaires étrangères, Bui Thanh Son (gauche), et le secrétaire général du Parti populaire révolutionnaire du Laos (PPRL) et président lao, Thongloun Sisoulith. Photo: VNA



Vientiane (VNA) – Dans le cadre de sa visite officielle au Laos, le ministre des Affaires étrangères, Bui Thanh Son, est allé saluer le secrétaire général du Parti populaire révolutionnaire du Laos (PPRL) et président lao, Thongloun Sisoulith, le Premier ministre lao, Phankham Viphavanh, et le président de l’Assemblée nationale lao, Xaysomphone Phomvihane.



Lors de ces rencontres tenues le 28 avril, Bui Thanh Son a informé les dirigeants lao des résultats de la 9e consultation politique avec le ministre lao des Affaires étrangères.



Il a promis de travailler étroitement avec le ministère lao des Affaires étrangères et les autres organes compétents des deux pays pour mettre en œuvre efficacement les accords de haut niveau et les résultats de la 44e réunion du Comité intergouvernemental Vietnam-Laos, bien organiser les événements importants dans le cadre de l’ “Année de la solidarité et de l’amitié Vietnam-Laos, Laos-Vietnam 2022” marquant le 60e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques et le 45e de la signature du Traité d’amitié et de coopération entre les deux pays.



Les dirigeants lao ont tous affirmé que le Laos accordait la plus haute priorité à la consolidation et au renforcement de sa grande amitié, de sa solidarité spéciale et de sa coopération intégrale avec le Vietnam.



Le secrétaire général du PPRL et président lao, Thongloun Sisoulith, a suggéré que les deux parties renforcent l'échange d'expériences sur le travail d’édification du Parti, s’évertuent à améliorer l'efficacité et la qualité de leur coopération économique, commerciale et d'investissement.



Le Premier ministre Phankham Viphavanh a exprimé son souhait d'accueillir le Premier ministre Pham Minh Chinh lors d’une visite officielle au Laos. Il a également souligné l’importance de la mise en oeuvre efficace des accords conclus lors de la 44e réunion du Comité intergouvernemental Vietnam - Laos.



Le président de l’Assemblée nationale lao, Xaysomphone Phomvihane, a déclaré apprécier l’approfondissement de la coopération entre les organes législatifs des deux pays. Il a déclaré que l’Assemblée nationale lao était prête à accueillir le président de l’Assemblée nationale vietnamienne, Vuong Dinh Hue, lors d’une visite officielle au Laos dans les temps à venir. -VNA