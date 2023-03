Photo d'illustration: VNA



Hanoï (VNA) – Le ministère de la Santé et la Banque mondiale ont conjointement organisé le 27 mars à Hanoï un atelier sur les orientations de développement des établissements de santé dans la nouvelle situation.



Les participants ont évalué la mise en œuvre de la Directive n°06 CT/TW du 22 janvier 2002 du Secrétariat du Comité central du Parti du 9 mandat concernant la consolidation et le perfectionnement du réseau d'établissements de santé locaux. Ils ont également proposé des mesures concrètes pour les temps à venir.



Selon eux, ces 20 dernières années, les indicateurs de base de la santé des Vietnamiens se sont nettement améliorés. L'espérance de vie est passée de 71,3 ans en 2002 à 73,6 en 2022. L'indice de couverture des services de santé essentiels a atteint 70/100 points en 2020, supérieur à la moyenne de l’Asie-Pacifique (61 points) et du monde (67 points)… Des réalisations dues en partie aux contributions des établissements de santé locaux.



Toutefois, la mise en œuvre de la Directive n°06 CT/TW est toujours confrontée à des difficultés car le système de santé fait face à de nombreux défis tels que vieillissement rapide de la population, augmentation des maladies non transmissibles, impacts du changement climatique, de l’urbanisation et de l’industrialisation.

A l'hôpital de médecine traditionnelle de la province de Lai Chau. Photo: VNA

Dans cette nouvelle conjoncture, le Secrétariat a demandé au Comité chargé des affaires du Parti au sein du ministère de la Santé de diriger la préparation d'un projet d'élaboration de la "Directive sur le développement des établissements de santé locaux dans la nouvelle situation" pour le soumettre au Secrétariat en mai 2023.



