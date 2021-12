Photo: VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Dans les 100 prochaines années, les terres du delta du Mékong seraient sous environ un mètre d'eau de mer, et les localités côtières devraient s'enfoncer d'environ 1 à 1,5 cm par an. C'est l'un des défis majeurs pour cette région, affectant son développement socio-économique, dont le secteur de la construction.

Selon le professeur Le Huy Ba, ancien directeur de l'Académie des sciences, des technologies et de l’environnement relevant de l’Université d'Industrie de Ho Chi Minh-Ville, les impacts du changement climatique dans le delta du Mékong sont de plus en plus évidents sur le secteur de la construction.

Le Dr Truong Thi Hong Nga de l’Université de la Construction de l'Ouest a déclaré que cette région était confrontée à de nombreux défis dus au changement climatique, avec des manifestations spécifiques dont l’augmentation de la température, la montée du niveau de la mer et davantage de phénomènes climatiques extrêmes.

De nombreux experts ont estimé que les secteurs et les localités du delta du Mékong devaient continuer à donner la priorité absolue à la construction d'infrastructures modernes et synchrones, à promouvoir le développement de projets sur l'adaptation au changement climatique. -VNA