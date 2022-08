L'ambassadeur vietnamien Pham Sanh Chau. Photo: VNA

New Delhi (VNA) - Au cours de ces quatre dernières années, les relations entre le Vietnam et l'Inde ont été portées à une nouvelle hauteur dans tous les domaines.

C'est ce qu'a affirmé l'ambassadeur vietnamien Pham Sanh Chau lors d'une interview accordée à la chaîne d'information indienne Wion, avant de quitter l’Inde au terme de son mandat.

Les deux pays ont échangé régulièrement des délégations de haut niveau, a-t-il rappelé, ajoutant que le Vietnam et l’Inde s’efforçaient de porter leurs échanges commerciaux à 15 milliards de dollars.

Selon l'ambassadeur Pham Sanh Chau, la défense est désormais "l'un des piliers les plus importants" des relations bilatérales, ce qui "illustre un très haut niveau de confiance stratégique mutuelle". Il a indiqué que les deux pays entraient dans la phase finale d'un crédit de 500 millions de dollars concernant les équipements de défense.

S'agissant de la facilitation des échanges entre Vietnamiens et Indiens, 17 lignes aériennes directes entre six villes indiennes et quatre du Vietnam ont été lancées, a-t-il constaté.

Pham Sanh Chau a ensuite souligné le rôle croissant de l'Inde dans le monde. Selon lui, l'Inde ne grandit pas seulement en termes de poids économique, mais aussi de poids politique, et surtout culturel. -VNA