Hanoï (VNA) - La liste de 25 femmes d’affaires les plus influentes d’Asie en 2019, publiée par Forbes, comprend deux représentantes du Vietnam que sont les PDGs de Vietjet Air Nguyen Thi Phuong Thao et de Nutifood Tran Thi Le.Le magazine Forbes vient de publier la liste de 25 femmes d’affaires les plus puissantes d’Asie, dans laquelle figurent deux représentes du Vietnam à savoir la PDG de Vietjet Air Nguyen Thi Phuong Thao et la PDG de Nutifood Tran Thi Le.Selon Forbes, Nguyen Thi Phuong Thao a marqué l'histoire de l'industrie aéronautique mondiale en tant que seule femme à créer et gérer une grande compagnie aérienne commerciale.Créée en 2007, Vietjet Air a surpassé Vietnam Airlines en termes de passagers transportés. Avec seulement quelques vols domestiques à ses débuts, Vietjet Air compte désormais 120 destinations nationales et internationales."Notre stratégie consiste à étendre nos activités vers tous les marchés dans un rayon de 2.500 km afin de couvrir une zone qui représente la moitié de la population mondiale", a déclaré la PDG de Vietjet Air.Le succès de Vietjet Air a également aidé Thao à devenir la première femme milliardaire au Vietnam, et la milliardaire autonome la plus riche en Asie du Sud-Est, avec un patrimoine de 2,5 milliards de dollars.