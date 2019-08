Cérémonie de signature (Photo: fpt.com.vn)



Hanoi (VNA) – FPT Software et ThinkPower, fournisseur de solutions d’intégration de systèmes de Taïwan (Chine), ont signé un protocole d'accord portant sur la distribution de la solution akaBot et de la plateforme akaChain de FPT Software sur le marché taïwanais.

Il s’agit de la première solution et de la première plateforme de transformation numérique de FPT Software commercialisées via cette chaîne d’approvisionnement.

akaBot est une solution technologique RPA (Robotic Process Automation – Automatisation robotique de processus) conçue pour exécuter des processus répétitifs tels que saisie de données, classement de commandes, octroi de droits d'accès et tâches nécessitant des contacts continus avec de nombreux systèmes différents.

akaChain est une plateforme utilisant la technologie blockchain et le contrat intelligent (smart contract) pour faciliter les activités commerciales des entreprises et particuliers.

En vertu de cet accord, ThinkPower distribuera akaBot et akaChain pour les clients du secteur financier taïwanais.

Les deux parties envisageront également l'expansion du réseau de vente et la fourniture de ces produits à des clients d'autres secteurs.

FPT Software, du groupe vietnamien FPT, est présente dans 45 pays et territoires à travers le monde.

Pour sa part, ThinkPower est un fournisseur prestigieux de solutions d’intégration de systèmes dans le secteur financier taïwanais. Taïwan abrite actuellement 39 banques et plus de 30 sociétés d’assurance, dont 70% utilisent les produits et services de ThinkPower. -VNA