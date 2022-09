Le navire d'entraînement ROKS Hansando de la Marine de la République de Corée accoste le port de Hô Chi Minh-Ville. Photo: VNA



Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Deux navires de la Marine sud-coréenne ont mouillé mercredi 14 septembre dans le port de Hô Chi Minh-Ville, entamant une visite d’amitié de trois jours à la mégapole du Sud.

Il s’agit du navire d’entraînement ROKS Hansando et du navire logistique ROKS Daeacheong, avec plus de 500 membres d’équipage à bord dont 164 élèves de la 77e promotion de l’école navale sud-coréenne.

Cette visite est une activité célébrant le 30e anniversaire des relations diplomatiques bilatérales, a déclaré le lieutenant-général Kang Dong Goo, ajoutant qu’elle contribuera à promouvoir l’amitié entre les deux pays ainsi que la paix et la prospérité pour lesquelles ils oeuvrent ensemble à l’avenir.

Durant leur séjour, les membres d’équipage rendront visite à des unités de la Marine vietnamienne pour discuter de la coopération en matière de sécurité et d’industrie de la défense et chercher à renforcer les relations d’amitié entre les Marines des deux pays.

Photo: VNA



Ils visiteront également des sites historiques de la mégapole du Sud et parciperont à des événements sportifs avec des cadres et soldats de la Marine vietnamienne.

Hô Chi Minh Ville est la première escale de ces deux navires lors de la session d’entraînement 2022. Suite à leur déplacement au Vietnam, ils poursuivront leur voyage vers 10 ports de 9 pays dans le monde tels que la Malaisie, l’Inde et l’Australie.

ROKS Hansando (ATH-81) est le premier navire d’entraînement de la Marine sud-coréenne. Faisant 142m de long et 18m de large, et d’un tonnage de 4.500 tonnes, il peut embarquer deux hélicoptères de moyen tonnage, et des lance-torpilles pour l’instruction.

Le navire de soutien logistique Daecheong de 4.200 tonnes a pour mission de fournir du pétrole, de la nourriture et des opérations de sauvetage aux navires de combat. -VNA