Deux dragueurs de mines, Bungo et Takashima, de la Force maritime d'autodéfense japonaise (Photo: VNA)



Da Nang (VNA) - Jeudi matin, deux dragueurs de mines, Bungo et Takashima, de la Force maritime d'autodéfense japonaise, avec près de 180 officiers et membres d'équipage à leur bord, dirigés par le colonel Ikubo Seiji, commandant de l'unité de déminage N ° 03 sont arrivés au port de Tien Sa, entamant une visite d'amitié dans la ville de Da Nang du 12 au 15 décembre.

Etaient présents à la cérémonie d'accueil des navires japonais des représentants du Département des Relations extérieures (ministère de la Défense), du Commandement de la 3e zone navale, du bureau du Commandement de la 5e zone militaire 5, du Commandant des garde-frontières de la ville, du Commandement militaire de la ville, du Service des Affaires extérieures et du lieutenant-colonel Yoshida Seiji, attaché de défense adjoint du Japon au Vietnam.

Durant leur séjour à Da Nang, les officiers de ces deux navires rendront une visite de courtoisie aux chefs du Comité populaire de la ville, du Commandement de la 5e zone militaire, du Commandement de la 3e zone navale, visitera la Brigade 161 de la 3e zone navale et des vestiges historiques et culturels de la ville.

La visite des deux navires japonais dans le cadre du programme de formation conjoint entre les marines des pays de la région de l'océan Indien fait partie de la "Stratégie indo-pacifique libre et élargie", visant à améliorer les qualifications techniques et professionnelles de la Force maritime d'autodéfense japonaise et, en même temps, de renforcer la coordination avec les marines d'autres pays.

Lors de leur visite à Da Nang, les navires japonais aura le premier échange d'expériences dans le déminage maritime dans le cadre du programme d’amélioration des capacités du ministère japonais de la Défense.

La ville de Da Nang est la 7ème destination, également la dernière destination de la visite des navires japonais avant leur départ pour le Japon. Auparavant, deux dragueurs de mines se sont rendus aux Philippines, au Bangladesh, aux Maldives, à Bahreïn, en Inde et en Malaisie.

Cette visite vise à renforcer la coopération, l'amitié, la compréhension mutuelle et la confiance entre les deux forces de l'ordre du Vietnam et du Japon; et à contribuer au renforcement de la bonne amitié traditionnelle Vietnam - Japon. -VNA