Le navire Genting Dream. Photo : Internet

Hanoï (VNA) - Le voyagiste Saigontourist a accueilli deux navires de croisière internationaux avec à leur bord 7.060 passagers au début du mois de juillet.

Le 3 juillet, le Genting Dream a accosté au port de Phu My dans la province méridionale de Ba Ria-Vung Tau (Sud), pour une escale d'une journée. Les passagers ont visité Hô Chi Minh-Ville, le tunnel de Cu Chi, la ville balnéaire de Vung Tau et le delta du Mékong.

Le 4 juillet, le Voyager of the Seas, avec environ 3.000 croisiéristes en provenance du Royaume-Uni, des États-Unis et d'Australie, a jeté l’ancre au port de Phu My.

Les passagers sont invités à découvrir la mégapole du Sud et la province de Ba Ria-Vung Tau, avant de partir le 6 juillet pour le port de Chan May dans la province centrale de Thua Thien-Hue. Durant leur escale, ils visiteront la ville de Da Nang, l'ancienne capitale impériale de Hue, le sanctuaire de My Son et le vieux quartier de Hoi An. -VNA